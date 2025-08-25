'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

Antwerp-doelman Senne Lammens zat tegen KV Mechelen niet in de selectie door een nakende transfer. Man United blijft favoriet, al toont ook Galatasaray concrete interesse.

Antwerp won met 10 man tegen KV Mechelen op zondag, het werd 2-1. In de tribunes zag Senne Lammens dat alles goed ging. Hij zat niet bij de selectie vanwege een nakende transfer.

Manchester United lijkt de hoofdkandidaat te zijn voor zijn komst. De laatste dagen kwam al vaak genoeg in het nieuws dat een akkoord in de maak was. Maar andere clubs geven niet op.



Dat is althans wat transferexpert Sacha Tavolieri meldt. Hij schrijft op X dat een delegatie van Galatasaray naar de wedstrijd tegen KV Mechelen is gekomen. Hier werd opnieuw gepraat.

De Turken zouden nu een nieuw bod hebben ingediend bij Antwerp voor Lammens. Toch lijkt het onlogisch dat Lammens naar Turkije zou gaan.

De doelman wil Manchester United, en Utd wil de doelman. Tavolieri deelt ook nog mee dat, als Yann Sommer vertrekt, Inter Milan ook nog een optie zou zijn...