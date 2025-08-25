Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

KV Mechelen verloor met 2-1 van tienkoppig Antwerp en kreeg er nog slecht nieuws bovenop: Halil Özdemir liep een sleutelbeenblessure op en is maanden out.

KV Mechelen leed zondag een heel zure nederlaag op het veld van Antwerp. De thuisploeg kwam met tien te staan na rood voor Dennis Praet, bij een 1-1 tussenstand.

Maar in de plaats van zelf te scoren, wist een tienkoppig Antwerp de drie punten thuis te houden. Doumbia scoorde met een heerlijke knal nog de 2-1.



Lees ook... Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

Op het einde probeerde Malinwa nog iets te forceren met een slotoffensief, tevergeefs. In de laatste minuut ging Halil Özdemir wel tegen de grond na een duel. Hij bleef liggen, wat meteen aantoonde dat het serieus was.

Gelukkig voor hem zat de wedstrijd er bijna op. Özdemir greep meteen naar de schouder en moest verzorgd worden. Maandag kwam Mechelen met heel slecht nieuws over zijn toestand.

"Zijn val leidde tot een ontwrichting van het sleutelbeen. Morgen ondergaat Halil een operatie waardoor hij enkele maanden out is", klinkt het. Hij viel dit seizoen al iedere wedstrijd in.