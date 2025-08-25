Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

Veel duidelijker kan hij niet zijn. Vincent Janssen heeft klare taal gesproken over zijn eigen toekomst: hij doet zijn contract bij Antwerp gewoon uit.

Sinds het begin van de transferperiode is de situatie van Vincent Janssen bij Antwerp onzeker. De Nederlandse sterkhouder stuurt absoluut niet aan op een vertrek, maar Antwerp kan wel wat extra financiële middelen gebruiken. Het vertrek van Janssen zou een optie zijn om van een stevig loon af te geraken, naast een transferbedrag.

Er leek echter niet meteen een transfer in de maak, tot recent plots een verhaal een eigen leven ging leiden. PSV zag zijn speler Alassane Pléa een ernstige knieblessure oplopen en is op zoek naar een vervanger. Omroep Brabant noemde Janssen als één van vijf mogelijke opties en stelde dat PSV hem 'wellicht zou kunnen verleiden tot een terugkeer naar de Nederlandse velden'.



Dat deed heel wat andere sites dit beschouwen als een geloofwaardig transfergerucht. Ook Transferfeed verwees hiernaar en vermeldde ook nog eens eventuele interesse van Anderlecht, hoewel Janssen reeds verklaard heeft niet naar een andere Belgische club te willen. Het loonde alvast de moeite hem nog eens te vragen naar zijn verwachtingen.

Met zijn gelaatsuitdrukking liet Janssen meteen merken dat er geen transfer in de steigers staat. Hij gaat er dus van uit dat hij gewoon nog een seizoen bij Antwerp speelt. "Ja, hoor." Er is natuurlijk nog voldoende tijd voor een nieuwe wending, maar die gaat er volgens hem niet komen. "Er gaat niets meer gebeuren", veegt Janssen een transfer definitief van tafel.