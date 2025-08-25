Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Vlak voor het uur werd Dennis Praet van het veld gestuurd tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en KV Mechelen. De VAR kwam tussen om de rode kaart te geven. Ex-scheidsrechter Gumienny heeft nu ook zijn mening gedeeld.

Dennis Praet werd vlak voor het uur uitgesloten met een rode kaart vanwege een ingreep op Mrabti. In eerste instantie had Bram Van Driessche een gele kaart gegeven aan de middenvelder van Antwerp.

Op aangeven van de VAR werd het alsnog een rode kaart, want de beslissing van op het veld werd herzien. Maandagavond zal het Referee Department mogelijk ook zijn licht laten schijnen op de zaak.



Serge Gumienny heeft dat ondertussen wel al gedaan in Het Belang van Limburg. En hij was daarin zeer duidelijk over de zaak: het is een zeer goede beslissing van de VAR.

Geen discussie mogelijk over Dennis Praet volgens Gumienny

Als het goed is, mag het ook gezegd worden? Zeker! "Over de rode kaart voor Dennis Praet tijdens Antwerp-KV Mechelen valt niet te discussiëren."

"Als je met je studs op de achillespees van je tegenstander gaat staan, dan bestaat er maar één mogelijke sanctie. Rood dus. Ik vind het straf dat de scheidsrechter dat niet meteen zag. Gelukkig was er de VAR om zijn fout recht te zetten.”