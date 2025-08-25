KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

KV Mechelen kende een sterke start met 8 op 15, maar sportief directeur Tom Caluwé kondigt nog versterking aan. Vooral offensief zoekt Malinwa extra kwaliteit.

KV Mechelen begon zeer sterk aan het seizoen. Malinwa startte met mooie resultaten, al was de nederlaag tegen Antwerp van vorig weekend toch een heel zure.

"We verdienden gisteren meer dan die zure nederlaag, al zijn we met 8 op 15 niet ontevreden", zegt Sportief directeur Tom Caluwé op de clubwebsite. Hij kondigt aan dat er nog transfergeweld aankomt.



"Dat wil niet zeggen dat onze kern al compleet is", gaat hij verder. "De mercato duurt nog tot en met maandag 8 september en het is zeker nog de bedoeling ons te versterken."

De boodschap is dus duidelijk. Het is ook goed van de club dat er zo transparant wordt gecommuniceerd naar de supporters toe.

"Met het recente vertrek van enkele aanvallend ingestelde spelers als Dahl, Storm en de blessures van Kiki en Özdemir moet er in het aanvallende compartiment gewoon nog meer kwaliteit bij", besluit Caluwé.