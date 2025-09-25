Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken

Club Brugge heeft de kans laten liggen om de kloof met leider Union te verkleinen tot vier punten. Thuis tegen Westerlo gaf Club twee keer een voorsprong uit handen en slikte het ook vijf doelpunten.

Al na een halve minuut moest Club Brugge achtervolgen tegen Westerlo na een doelpunt van Alcocer. Christos Tzolis kreeg daarna drie goede kansen om te scoren, maar de Griek kreeg de bal er niet in.

Club kwam wel 3-2 en ook 5-4 voor, maar slikte in de slotseconden toch nog de gelijkmaker. "Ik begrijp zelf niet wat er allemaal gebeurd is, het is onwaarschijnlijk", zei Tzolis achteraf in zijn interview in de mixed zone.



Lees ook... Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

"Dat we nog een doelpunt slikken in de slotseconden, dat mag echt niet gebeuren. Het is al de tweede keer dit seizoen, het gebeurde tegen Gent ook al. We moeten gewoon beter gefocust blijven als het 5-4 staat."

Blessures Onyedika en Mechele

Na een kwartier viel Onyedika uit met een blessure, zo'n twintig minuten voor tijd moest ook Mechele vervangen worden. Meteen na die laatste wissel slikte Club de 3-4, in de slotseconden dus ook nog de 5-5.

"De blessures van Mechele en Onyedika zouden eigenlijk geen probleem mogen zijn voor ons, maar het was wel duidelijk dat hun afwezigheid ons defensief verzwakte." Of Club zaterdag op hen kan rekenen in Standard, is nog niet duidelijk.