🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

Standard kreeg zaterdagavond een mokerslag te verwerken in eigen huis. Cercle Brugge deelde in de eerste helft drie ferme tikken uit en de Rouches konden dat nooit meer rechtzetten: 0-3, een score die pijn deed op Sclessin.

Coach Mircea Rednic spaarde zijn spelers niet na afloop. “In de eerste helft was het gewoon niet goed", klonk het scherp. “Zelfs ervaren spelers misten eenvoudige passes en gaven Cercle zo vertrouwen. We bleven terugspelen terwijl zij hoog druk zetten. Dat is vragen om problemen. Dan verlies ik liever de bal op het middenveld dan in onze eigen zestien.”

De Roemeen wees niet alleen naar de gebrekkige opbouw, maar ook naar de mentale ingesteldheid. “Op training zijn we een heel goed team, maar vandaag ontbrak de juiste houding. We reageerden niet, verloren te vaak de bal en maakten collectieve fouten. Kijk naar dat tweede en derde doelpunt: zulke fouten mogen niet gebeuren op dit niveau.”



Zonder echte spits lukte het niet

Bij de rust probeerde Rednic te corrigeren met dubbele wissels. Bolingoli en Nielsen moesten plaats ruimen voor Sahabo en Mitongo. Said verhuisde naar de flank, Mohr zakte een lijn terug. Standard kreeg iets meer controle en creëerde enkele halve kansen, maar het ontbrak aan stootkracht voor doel.

“We speelden beter in de tweede helft, maar we misten aanwezigheid in de zestien", analyseerde Rednic. “Bradley en René deden wat ze konden en Rafiki bracht extra energie, maar zonder echte spits konden we Cercle niet echt pijn doen.”

De coach wil zich niet langer verschuilen achter het gebrek aan een centrumaanvaller, al blijft dat een nijpend probleem. “Het ontbreken van een aanvaller is geen excuus", besloot Rednic. “We moeten als ploeg beter reageren en vooral stoppen met die fouten te maken. Dit mag niet nog eens gebeuren.”