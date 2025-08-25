📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

Marlon Fossey langer behouden om hem beter te verkopen? Dat lijkt het plan te zijn van Standard Luik na de zomerse transferperiode.

Marlon Fossey ligt nog onder contract tot 30 juni 2027 bij Standard. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil de Luikse club niet dat de rechtsback zijn laatste contractjaar ingaat en biedt het hem binnenkort een contractverlenging aan. Hij voelt zich duidelijk goed bij de club.

Een gesprek met zijn entourage wordt verwacht na afloop van de transferperiode. Het doel van de Rouches hierachter is om hem mogelijk aan een betere prijs te kunnen verkopen in 2026.



Prijsverhoging

Standard overweegt enkel een definitieve transfer van de speler. De Amerikaan wordt momenteel gewaardeerd op 5 miljoen euro volgens Transfermarkt. Toen hij in september 2022 aan de Maas tekende vanuit Fulham, was zijn marktwaarde 250.000 euro.

De rechterflankspeler geniet al interesse van meerdere clubs. De Turkse club Gaziantep FK deed deze zomer een voorstel, maar dat werd afgewezen. Een uitleenbeurt met aankoopoptie van vier miljoen euro lag op tafel.

Fossey is een belangrijke pion op Sclessin, maar hij zal nog moeten bewijzen wat hij in zijn mars heeft als hij in 2026 een mooie transfer wil realiseren. Dit seizoen speelde hij alle vijf competitiewedstrijden van de Rouches.