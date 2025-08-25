📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Marlon Fossey langer behouden om hem beter te verkopen? Dat lijkt het plan te zijn van Standard Luik na de zomerse transferperiode.

Marlon Fossey ligt nog onder contract tot 30 juni 2027 bij Standard. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil de Luikse club niet dat de rechtsback zijn laatste contractjaar ingaat en biedt het hem binnenkort een contractverlenging aan. Hij voelt zich duidelijk goed bij de club.

Een gesprek met zijn entourage wordt verwacht na afloop van de transferperiode. Het doel van de Rouches hierachter is om hem mogelijk aan een betere prijs te kunnen verkopen in 2026.

Lees ook... Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Prijsverhoging

Standard overweegt enkel een definitieve transfer van de speler. De Amerikaan wordt momenteel gewaardeerd op 5 miljoen euro volgens Transfermarkt. Toen hij in september 2022 aan de Maas tekende vanuit Fulham, was zijn marktwaarde 250.000 euro.

De rechterflankspeler geniet al interesse van meerdere clubs. De Turkse club Gaziantep FK deed deze zomer een voorstel, maar dat werd afgewezen. Een uitleenbeurt met aankoopoptie van vier miljoen euro lag op tafel.

Fossey is een belangrijke pion op Sclessin, maar hij zal nog moeten bewijzen wat hij in zijn mars heeft als hij in 2026 een mooie transfer wil realiseren. Dit seizoen speelde hij alle vijf competitiewedstrijden van de Rouches.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Cercle Brugge
Marlon Fossey

Meer nieuws

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

22:00
4
Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

08:21
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

17:00
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

22:30
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam

14:30
Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Reactie

Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

22:15
2
'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

22:30
4
Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

23:00
1
Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al" Reactie

Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al"

21:42
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

21:08
🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

13:00
3
📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

21:20
'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

21:40
3
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

20:15
📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

20:30
1
📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

21:00
1
🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

19:40
'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

19:00
7
Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

20:00
Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

15:00
7
'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

19:30
1
Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

19:15
2
Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

17:45
🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Ellepac Ellepac over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Ellepac Ellepac over 🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet? GertjeFCB GertjeFCB over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' de zwerte maan de zwerte maan over Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Wesl Wesl over Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt André Coenen André Coenen over Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak? Canard-i Canard-i over 📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia' Eldonte Eldonte over 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler' Eldonte Eldonte over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' SeniorClub SeniorClub over 'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved