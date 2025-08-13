Aanvoerder Marlon Fossey komt met mooie woorden voor Standard-fans

Casper Nielsen en Nayel Mehssatou maakten een interessante start in het shirt van Standard. De Deen was belangrijk in de organisatie van het team en het behoud van de bal, terwijl de Chileen de ruimtes afsloot en een strafschop uitlokte.

Standard is na een moeilijker seizoen prima gestart aan het nieuwe. Met een knappe 7 op 9 staan de Rouches mee aan de leiding in de Jupiler Pro League. Vorig weekend werd er met 2-1 gewonnen van KRC Genk.

Kapitein Marlon Fossey benadrukte nog eens waar Sclessin voor staat. "We gaven alles wat we hadden, en de supporters deden hetzelfde. We gebruikten hun energie. Wanneer je fans hebt als deze, dan wordt het leven een pak gemakkelijker."

De Luikenaars kloppen ieder seizoen wel grote ploegen, en dan vooral in hun thuisbasis. Maar een echte waarschuwing richting de rest? Daar wil Fossey niet aan denken. "Dat speelt zo niet in onze hoofden."

"We moeten niet te ver vooruitkijken. Het is gemakkelijk in situaties als deze om te gaan zweven. Ik ga ervoor zorgen dat het team dit niet doet", gaat de Amerikaan verder. Hij kan er overigens bij zijn op het Wereldkampioenschap deze zomer.

Hij heeft twee caps achter zijn naam staan. Als Fossey op deze manier blijft verder spelen, zit een selectie er zeker in. "Ik weet dat als ik naar het WK wil, ik iedere week het onderste uit de kan moet halen. Maar langs de andere kant, als ik nu bijvoorbeeld aan het WK begin te denken en niet aan Union... Dan is het gedaan voor mij. Het moet allemaal stap voor stap gaan", besluit de vleugelverdediger bij ons.