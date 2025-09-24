Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

Anderlecht staat tweede na een 1-0-zege tegen KAA Gent, maar van euforie was er geen sprake bij paars-wit. Daarvoor waren de resultaten in september niet goed genoeg en is er nog veel werk aan het aanvallende spel. Colin Coosemans benadrukte dat nog eens.

“Dit was een heel belangrijke wedstrijd voor ons”, klonk het na afloop bij Coosemans. “We hadden het lastig in de vorige duels en wilden ons absoluut herpakken. Vandaag hebben we een heel goede match gespeeld en we zijn tevreden met onze prestatie.”

Mario Stroeykens, beslissend met een doelpunt, deelde die tevredenheid. “Een zege in eigen huis, dat doet deugd. We hadden misschien wat efficiënter kunnen zijn, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Mijn goal komt op het juiste moment. Ik had een beetje geluk, maar de bal ligt wel in het net en dat is wat telt.”



Wat vooral opviel, was de intensiteit waarmee Anderlecht speelde. Het team toonde meer lef en zette sneller druk bij balverlies. “Wanneer we de bal verloren, deden we meteen de inspanning om hem terug te veroveren", aldus Coosemans. "Het beeld rond Anderlecht verandert elke week, maar wij focussen ons op ons eigen spel en proberen er telkens het maximum uit te halen.”

Stroeykens blij met Saliba die hoger speelde

Stroeykens zag bovendien een tactische ingreep die hem hielp. “Ik denk dat we vandaag wat meer durfden en echt gevaarlijk waren. Met Saliba die hoger stond, hielp dat mij enorm. Ik ben blij als we op die manier spelen.”

Coosemans was echter niet blind voor wat er nog moet veranderen. "Het werk is nooit af, zelfs als we 15 op 15 hadden gehaald, was er nog werk. Maar ja, we weten dat er aan ons aanvallende spel nog werk is."

Daarbij blijken de ploegen nu met een wel heel verdedigende houding naar Anderlecht af te zakken. "Dat is natuurlijk hun goed recht. Ik moet niet bepalen hoe een ploeg moet spelen, maar als ik eerlijk ben: ik ben er geen fan van. Wij moeten natuurlijk oplossingen vinden, maar dat is niet altijd even makkelijk. Daar moeten we progressie in blijven maken."