KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

KAA Gent heeft in het Lotto Park een van zijn zwakste wedstrijden van het seizoen gespeeld. De Buffalo's gingen met 1-0 onderuit tegen Anderlecht en konden amper een vuist maken. Van het elan van de voorbije weken was niets te merken.

“Ik ben heel ontgoocheld. We hebben niet het Gent van de afgelopen weken gezien”, reageerde verdediger Siebe Van Der Heyden eerlijk. “Verliezen kan gebeuren, maar dit doet toch een beetje pijn. We kwamen niet in ons spel en vonden de ruimtes niet.”

Gent wist op voorhand dat Anderlecht hoog druk zou zetten, maar slaagde er niet in daar iets tegenover te stellen. “We zagen al snel dat Anderlecht druk wilde zetten, dus moesten wij de ruimte in hun rug vinden. Maar die vonden we niet. Daarin moeten we slimmer worden”, aldus Van der Heyden.



De fysieke kracht van Gent werd nauwelijks uitgespeeld. “We hebben jongens met veel power in de lucht, dus we moeten de bal gewoon droppen. Maar ook dat hebben we te weinig gedaan”, klonk het zelfkritisch.

Het zal een heel ander vaatje moeten worden waaruit Gent tapt

Door de nederlaag liet Gent de kans liggen om mee op de tweede plaats te komen. “We hadden tweede kunnen staan, maar het seizoen is nog lang”, probeerde Van der Heyden toch nog perspectief te behouden.

Toch zal coach Ivan Leko niet tevreden zijn met wat zijn ploeg liet zien in Brussel. Waar Gent tegen Antwerp en Dender nog indruk maakte met intensiteit en lef, was daar tegen Anderlecht niets van te merken. De Buffalo’s werden negentig minuten lang in de tang gehouden en zullen uit een ander vaatje moeten tappen om hun ambities waar te maken.

