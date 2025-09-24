Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Besnik Hasi heeft zijn weddenschap gewonnen op dinsdag: met een zeer verrassend tactisch plan heeft hij Gent weten te ontwrichten. Niet iets wat wij zeggen, maar Ivan Leko.

"Wat is dit voor een opstelling?" - vroegen we ons af toen we zagen hoe de spelers van Anderlecht opgesteld zouden worden. Ali Maamar stond als linksbuiten, Moussa N'diaye aan de linkerkant van een centraal trio en Nilson Angulo aan de rechterkant.

De uitstekende prestatie van Maamar, maar ook het goede verdedigende werk van Angulo voor Skoras, rechtvaardigde de keuzes van Besnik Hasi. Net zoals de ongebruikelijke verdeling van de rollen op het middenveld. "Hats off to my colleague", erkende Ivan Leko tijdens de persconferentie.



Hasi 1 - 0 Leko

"Het is het mooiste compliment voor ons om te zien dat hij zijn spelplan heeft aangepast aan ons team. Dat betekent dat we vorige week heel goed waren", voegde hij eraan toe.

Het Gent van de vorige weken was deze keer wel onherkenbaar. "We kwamen vol vertrouwen, met goed voetbal... en vandaag was het slecht", vatte Leko samen. "Het is een reality-check voor ons. Voordat we denken dat we er zijn, moeten we intensiteit tonen, geconcentreerd blijven. We kunnen het ons niet veroorloven om niet nederig te blijven."

Deze wedstrijd bevestigt dat het Lotto Park niet goed ligt voor Gent, maar de coach van de Buffalo's ziet vooruitgang. "Een paar maanden geleden verloren we hier met 5-0 of 6-0. Deze keer is het slechts 1-0. En de tegenstander heeft aanpassingen gedaan, met Maamar aan de andere kant, De Cat als nummer 6... het is positief om te zien dat Anderlecht zich aan ons heeft aangepast. Je leert liever door te winnen, maar soms moet je leren door te verliezen."