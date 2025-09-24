Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Florent Malice
Florent Malice vanuit Anderlecht
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"
Besnik Hasi heeft zijn weddenschap gewonnen op dinsdag: met een zeer verrassend tactisch plan heeft hij Gent weten te ontwrichten. Niet iets wat wij zeggen, maar Ivan Leko.

"Wat is dit voor een opstelling?" - vroegen we ons af toen we zagen hoe de spelers van Anderlecht opgesteld zouden worden. Ali Maamar stond als linksbuiten, Moussa N'diaye aan de linkerkant van een centraal trio en Nilson Angulo aan de rechterkant.

De uitstekende prestatie van Maamar, maar ook het goede verdedigende werk van Angulo voor Skoras, rechtvaardigde de keuzes van Besnik Hasi. Net zoals de ongebruikelijke verdeling van de rollen op het middenveld. "Hats off to my colleague", erkende Ivan Leko tijdens de persconferentie.

Hasi 1 - 0 Leko

"Het is het mooiste compliment voor ons om te zien dat hij zijn spelplan heeft aangepast aan ons team. Dat betekent dat we vorige week heel goed waren", voegde hij eraan toe.

Het Gent van de vorige weken was deze keer wel onherkenbaar. "We kwamen vol vertrouwen, met goed voetbal... en vandaag was het slecht", vatte Leko samen. "Het is een reality-check voor ons. Voordat we denken dat we er zijn, moeten we intensiteit tonen, geconcentreerd blijven. We kunnen het ons niet veroorloven om niet nederig te blijven."

Deze wedstrijd bevestigt dat het Lotto Park niet goed ligt voor Gent, maar de coach van de Buffalo's ziet vooruitgang. "Een paar maanden geleden verloren we hier met 5-0 of 6-0. Deze keer is het slechts 1-0. En de tegenstander heeft aanpassingen gedaan, met Maamar aan de andere kant, De Cat als nummer 6... het is positief om te zien dat Anderlecht zich aan ons heeft aangepast. Je leert liever door te winnen, maar soms moet je leren door te verliezen."

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo

-URKO -URKO over Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk bardolino bardolino over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil 1872 1872 over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Negenduuzend Negenduuzend over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 Don Doumbia Don Doumbia over Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" SmurF SmurF over Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink 1872 1872 over Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0" ruud 1961 ruud 1961 over Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld mantoch mantoch over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"
