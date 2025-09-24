Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Na de 1-0 zege tegen KAA Gent prijkt Anderlecht weer in de bovenste regionen van het klassement. Het springt naar de tweede plaats, al kan Club Brugge op woensdag nog over Anderlecht klimmen als het wint van Westerlo.

Na een moeizame maar deugddoende zege voor eigen publiek vierden de spelers van Anderlecht nog eens een overwinning. Dat was alweer een poos geleden. Toch blijven enkele pijnpunten nog steeds merkbaar bij de Brusselaars.

Zo blonk Luis Vazquez opnieuw uit in onkunde. In defensief opzicht bewijst de Argentijn zeker zijn nut: Hij jaagt 90 minuten lang de defensie van de tegenstander op en wist enkele keren de bal in een vroeg stadium te onderscheppen.



Lees ook... Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Maar offensief wordt er toch veel meer verwacht van een spits van Anderlecht. Hoewel het niet fair is voor Vazquez, wordt hij toch nog steeds vergeleken met Kasper Dolberg. Dat was absoluut iemand die het zogeheten DNA van Anderlecht bezat.

Coosemans steunt Vazquez

Anderlecht-aanvoerder Colin Coosemans sprong na de wedstrijd tegen KAA Gent in de bres voor zijn spits. "Het is een goeie gast en een jongen waar je altijd op kunt rekenen als er hard gewerkt moet worden", klinkt het bij Sporza.

Coosemans vindt dat de kritiek die er op Vazquez gegeven wordt, niet terecht is: "Hij verdient echt wel meer krediet." Vazquez mag komende vrijdag opnieuw gaan proberen om de criticasters lik op stuk te geven. Anderlecht trekt dan naar OHL, de voorlaatste in de stand.