Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

Na twee gelijke spelen tegen Genk en Antwerp deed de nipte 1-0-zege tegen AA Gent Anderlecht duidelijk deugd. Coach Besnik Hasi sprak na afloop opgelucht over de prestatie van zijn team, dat ondanks enkele last-minute blessures toch de klus klaarde.

“Gisteren hadden we nog veel twijfels”, vertelde Hasi. “Sardella ging normaal spelen, maar had vandaag te veel last. Voor Thorgan Hazard was het hetzelfde verhaal: niet voldoende fit. Kana en Huerta hebben ook kleine pijntjes gehad, waardoor we gisteren amper een kwartier deftig konden trainen. Als je dat weet, dan mag je zeggen dat de eerste helft vandaag heel goed was.”

De Cat toonde maturiteit op zijn 17de

Paars-wit miste wel efficiëntie in de afwerking. “We hadden onze eerste helft moeten belonen met een doelpunt. Op voorzetten brachten we te weinig body in de zestien. Maar voor de rest hebben we niks weggegeven. Dat is de mentaliteit, intensiteit en kwaliteit die ik wil zien.”



Hasi had ook lof voor enkele spelers. Vooral Nathan De Cat, die een rijtje lager speelde dan normaal, kreeg complimenten. “Nathan kan alles. Hij kan overal spelen: zes, acht… Op die leeftijd zoveel maturiteit tonen, dat is knap. Tegen Antwerp misten we die oplossingen. Hij gaf de flankspelers vandaag de steun die ze nodig hadden. Ik hoop dat hij zo kan blijven doorgaan.”

Maamar mag naar het WK U20 met Marokko vertrekken

Ook Ali Maamar maakte indruk. De rechtse back mocht verrassend als linkse winger starten. “Zelfs mijn staf was verbaasd dat hij dat zo goed invulde”, lachte Hasi. “Hij heeft dat in het verleden al gedaan, maar vandaag was de wisselwerking met Huerta echt sterk. Goed voor die jongen, die nu met een goed gemoed naar het WK kan vertrekken. We willen hem dat niet ontnemen.”

Tot slot gaf de coach toe dat de intensiteit niet de hele wedstrijd op hetzelfde niveau bleef. “Op een bepaald moment zakte het niveau bij sommigen, zoals Huerta. Dan heb ik die wissels doorgevoerd. Maar al bij al: we hebben karakter getoond en verdiend gewonnen.”