Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

Mario Stroeykens bleef deze zomer ondanks buitenlandse interesse gewoon bij Anderlecht. Braga was zelfs bereid om 6,5 miljoen euro neer te tellen voor de aanvallende middenvelder, maar zowel club als speler wezen dat bod af.

Een avontuur in Saoedi-Arabië, waar ook informele interesse was, zag Stroeykens zelf helemaal niet zitten. Coach Besnik Hasi is opgelucht dat Stroeykens nog in paars-wit rondloopt. “Ik ben blij dat hij niet vertrokken is naar de ploeg waar hij naartoe kon”, vertelde Hasi. “Een goeie Mario is altijd een topspeler voor ons. Hij kan nog beter doen, maar die switch heeft hij nu wel snel gemaakt. Ik heb al meegemaakt dat jongens die klik niet kunnen maken.”

De jongeling liet dit seizoen al flitsen zien van zijn kwaliteiten, maar Hasi wil dat hij constanter wordt. En dat hij een contractverlenging tekent. “Het is nu aan hem. Hopelijk komt hij op een bepaald moment ook tot een akkoord met de club. Want Mario kan écht belangrijk worden.”



Stroeykens toch eens als spits gebruiken?

Opvallend: Stroeykens speelde de voorbije week vaker dichter bij de spitsen en toonde zich gevaarlijk in de zone van de waarheid. Dat doet meteen de vraag rijzen of Hasi hem zelfs als diepe spits zou durven gebruiken, zeker nu Anderlecht in die positie opties mist.

De kwaliteiten van Stroeykens – zijn snelheid, techniek en gevoel voor ruimte – zouden hem in theorie ook geschikt maken als aanvaller in plaats van louter als creatieve middenvelder. Bij gebrek aan Kasper Dolberg, die niet vervangen werd, kan dat idee plots meer gewicht krijgen.

Eén ding is duidelijk: de rol van Stroeykens bij Anderlecht is nog lang niet uitgespeeld. Als hij zijn klik kan vasthouden en vaker beslissend wordt, dan kan hij voor Hasi uitgroeien tot een van de sleutelfiguren in de strijd om de topplaatsen.