Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Tijdens de wedstrijd tussen Zulte Waregem en STVV kreeg Tobias Hedl van Essevee rood. Over de uitsluiting was aardig wat te doen.

In de eerste helft van het duel tussen Zulte Waregem en STVV beging Tobias Hedl een overtreding op Taiga Hata. Ex-scheids Serge Gumienny omschrijft de fase als een wanhoopspoging om de bal te raken, waarbij Hedl zijn tegenstander op de kuit raakte.

“De speler moet hier voorzichtiger zijn. Dit soort acties horen niet thuis op een voetbalveld,” aldus Gumienny in een analyse bij Het Belang van Limburg. Hoewel de impact van de fout minder groot was dan bij een andere fase dit weekend, benadrukt hij dat dit de ernst van de overtreding niet vermindert.



Terecht rood

De VAR greep in en adviseerde de scheidsrechter om de rode kaart toe te kennen. Gumienny bevestigt dat deze interventie volledig terecht was. “De fout verdiende rood. De VAR heeft zijn werk goed gedaan,” stelt hij.

Gumienny spreekt van een goed weekend voor de VAR. “In twee beslissende fases hebben ze twee keer hun verantwoordelijkheid én de goede beslissing genomen. Nu de scheidsrechters nog,” klinkt het kritisch maar constructief. Hij verwijst hiermee ook naar de fase tijdens Antwerp - KV Mechelen, waar Dennis Praet een rode kaart kreeg na een zware overtreding.

Doordat er heel wat wedstrijden uitgesteld werden door het Europese voetbal van deze week waren er ook weinig discutabele fases. En bij de probleemgevallen die er waren had de VAR het telkens bij het rechte eind.