🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

Hét omslagpunt in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en STVV was misschien wel de rode kaart voor Tobias Hedl. Een zware rode kaart, of terecht? Bij Essevee vonden ze het toch wel wat streng.

Zulte Waregem had zicht op minstens een 0-0 gelijkspel na een eerder teleurstellende eerste helft. Net na de pauze viel echter de rode kaart voor Tobias Hedl.

Met een mannetje minder had Essevee het moeilijker en uiteindelijk kon STVV nog twee keer scoren om zo met 13 op 15 helemaal bovenaan te blijven meedraaien.

"Zolang het 11 tegen 11 was, was het gelijk opgaand. Beide ploegen hadden een paar kansjes. Wanneer we met tien vallen zie je dat het moeilijk te belopen was en dat het zaak was om te proberen om geen goal tegen te krijgen."

Strenge rode kaart volgens Anton Tanghe

"De rode kaart? Ik stond er redelijk ver van, maar naar mijn gevoel wordt Tobias ingespeeld, wordt er aan zijn schouder getrokken, wil hij voor de bal gaan en belandt hij tegen de enkel", aldus Anton Tanghe over die fase tegen Sporza.

"Blijkbaar zeiden ze dat dat te weinig invloed had. Ik vind het misschien wel streng, maar het is iets dat we moeten accepteren." Wat vond u van de actie: rood of niet? Laat het ons weten in de reacties.

Was het voor u een rode kaart of niet?

