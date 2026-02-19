LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?

54

En daar is de thuisploeg opnieuw. De voorzet vanop links, niemand die echt zijn voet of hoofd tegen de bal kan krijgen.



51

Mager begin van de tweede helft voorlopig. Speculeert Genk op de 1-2?



48

Dinamo Zagreb probeert de bakens te verzetten, maar tot een kans leidt dat nog niet.



46

De bal rolt opnieuw in Zagreb!



45+20

Geen extra minuut, meteen rusten!



44



Doelpunt van Dion Drena Beljo (Fran Topic)





44

Ze wandelen er nog een keertje doorheen. De voorzet en Beljo kon de 1-2 op het bord zetten van heel dichtbij. We hebben opnieuw een wedstrijd.



43

Heymans heeft de 0-3 aan de voet, maar laat het liggen!



41

Nog eens een voorzet van Hoxha, maar ook dat levert weinig op.



38

We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we nog voor de pauze?



35

Gele kaart voor Dion Drena Beljo





35

Beljo gaat op de bon en zo is hij er niet bij in de terugmatch. Alleen maar goed nieuws tot dusver.



33

Dinamo Zagreb komt iets beter in de wedstrijd, maar veel zoden brengt het niet aan de dijk.



30

Hoxha mag op wandel en legt af, maar Genk komt met de schrik vrij!



27

Het tempo is toch een beetje gezakt na de 0-2. Genk speelt in een zetel, met Karetsas in de bestuurderszetel.



24

Dinamo Zagreb laat voorlopig weinig zien. Genk heer en meester.



21



Doelpunt van Zakaria El Ouahdi





21

Karetsas opent op heerlijke wijze op Bibout. Hij legt voor en uiteindelijk is het El Ouahdi die er makkelijk 0-2 van kan maken. De pijnpunten liggen helemaal bloot.



18

Hoxka met een schot, afgeblokt!



16

Kwartier ver. De thuisploeg zal nu toch moeten gaan komen!



15



Doelpunt van Bryan Heynen (Konstantinos Karetsas)





14

Corner voor Genk! Vlam! Heynen kopt Genk op voorsprong in Zagreb!



11

Plots een omschakeling voor Genk. Karetsas krijgt de bal net niet tot bij Heymans! Daar zat zoveel meer in.



9

Beljo roert zich een eerste keer, maar Smets blokt af.



7

Dinamo Zagreb laat Genk toch wel de bal bij momenten. Het wordt een schaakspel.



4

KRC Genk meteen met het balbezit, Dinamo Zagreb met hoge druk op de bal.



1

Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0





1

De bal rolt in Zagreb!

