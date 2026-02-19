LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?
KRC Genk gaat in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers houdt Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning lijkt te willen gaan. Wat levert het op? Volg het duel bij ons LIVE en op de voet!
54' 47"
54
En daar is de thuisploeg opnieuw. De voorzet vanop links, niemand die echt zijn voet of hoofd tegen de bal kan krijgen.
51
Mager begin van de tweede helft voorlopig. Speculeert Genk op de 1-2?
48
Dinamo Zagreb probeert de bakens te verzetten, maar tot een kans leidt dat nog niet.
46
De bal rolt opnieuw in Zagreb!
45+20
|
Geen extra minuut, meteen rusten!
Rust
44
|
Doelpunt van Dion Drena Beljo (Fran Topic)
44
|
Ze wandelen er nog een keertje doorheen. De voorzet en Beljo kon de 1-2 op het bord zetten van heel dichtbij. We hebben opnieuw een wedstrijd.
43
|
Heymans heeft de 0-3 aan de voet, maar laat het liggen!
41
|
Nog eens een voorzet van Hoxha, maar ook dat levert weinig op.
38
|
We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we nog voor de pauze?
35
|
Gele kaart voor Dion Drena Beljo
35
|
Beljo gaat op de bon en zo is hij er niet bij in de terugmatch. Alleen maar goed nieuws tot dusver.
33
|
Dinamo Zagreb komt iets beter in de wedstrijd, maar veel zoden brengt het niet aan de dijk.
30
|
Hoxha mag op wandel en legt af, maar Genk komt met de schrik vrij!
27
|
Het tempo is toch een beetje gezakt na de 0-2. Genk speelt in een zetel, met Karetsas in de bestuurderszetel.
24
|
Dinamo Zagreb laat voorlopig weinig zien. Genk heer en meester.
21
|
Doelpunt van Zakaria El Ouahdi
21
|
Karetsas opent op heerlijke wijze op Bibout. Hij legt voor en uiteindelijk is het El Ouahdi die er makkelijk 0-2 van kan maken. De pijnpunten liggen helemaal bloot.
18
|
Hoxka met een schot, afgeblokt!
16
|
Kwartier ver. De thuisploeg zal nu toch moeten gaan komen!
15
|
Doelpunt van Bryan Heynen (Konstantinos Karetsas)
14
|
Corner voor Genk! Vlam! Heynen kopt Genk op voorsprong in Zagreb!
11
|
Plots een omschakeling voor Genk. Karetsas krijgt de bal net niet tot bij Heymans! Daar zat zoveel meer in.
9
|
Beljo roert zich een eerste keer, maar Smets blokt af.
7
|
Dinamo Zagreb laat Genk toch wel de bal bij momenten. Het wordt een schaakspel.
4
|
KRC Genk meteen met het balbezit, Dinamo Zagreb met hoge druk op de bal.
1
|
Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0
1
|
De bal rolt in Zagreb!
Vooraf
KRC Genk gaat in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers houdt Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning lijkt te willen gaan.
Livaković Dominik
|
| 6.0
Dominik Livaković @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/23 (95.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|1
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Perez Vinlöf Matteo
|
| 6.5
Matteo Perez Vinlöf @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|35/40 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|7
|
- Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mckenna Scott
|
| 6.8
Scott Mckenna @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|37/40 (92.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|3
|
- Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
dominguez Sergi
|
| 6.4
Sergi dominguez @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|39/44 (88.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
- Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
Valincic Moris
|
| 6.4
Moris Valincic @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/26 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
- Nauwkeurige passes: 26/26 (100%)
Mišić Josip
|
| 6.7
Josip Mišić @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|47/49 (95.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|3
|
- Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Hoxha Arbër
|
| 6.3
Arbër Hoxha @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
- Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Zajc Miha
|
| 6.5
Miha Zajc @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/31 (87.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|5
|
- Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Stojkovic Luka
|
| 5.9
Luka Stojkovic @ Dinamo Zagreb - KRC Genk5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|4
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/22 (77.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|13
|
- Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
- Intercepties: 4
- Schoten op doel: 0/1
Topic Fran
A
|
| 7.1
Fran Topic @ Dinamo Zagreb - KRC Genk7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|9
|
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Sleutelpasses: 3
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Drena Beljo Dion
⚽
|
| 7.5
Dion Drena Beljo @ Dinamo Zagreb - KRC Genk7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|4
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/4
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Goda Bruno
Vidovic Gabriel
Soldo Marko
Galesic Niko
Lisica Mateo
varela Cardoso
Theophile Catherine Kévin
Filipović Ivan
Bakrar Monsef
Lawal Tobias
|
| 6.3
Tobias Lawal @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/11 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|1
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
Kayembe Joris
|
| 6.5
Joris Kayembe @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|47/52 (90.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|6
|
- Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Smets Matte
|
| 6.8
Matte Smets @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|60/68 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/16 (25%)
| Balverliezen
|8
|
- Nauwkeurige passes: 60/68 (88.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Sadick Aliu Mujaid
|
| 6.8
Mujaid Sadick Aliu @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|45/46 (97.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|1
|
- Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
El Ouahdi Zakaria
⚽
|
| 7.7
Zakaria El Ouahdi @ Dinamo Zagreb - KRC Genk7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/24 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 24/24 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Heymans Daan
|
| 5.7
Daan Heymans @ Dinamo Zagreb - KRC Genk5.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/26 (73.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|9
|
- Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
- Schoten op doel: 1/2
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Heynen Bryan
⚽
|
| 7.7
Bryan Heynen @ Dinamo Zagreb - KRC Genk7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/26 (84.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|6
|
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ito Junya
|
| 6.2
Junya Ito @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/23 (73.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|10
|
- Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Karetsas Konstantinos
A
|
| 7.4
Konstantinos Karetsas @ Dinamo Zagreb - KRC Genk7.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/3 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/25 (80%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|11
|
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Steuckers Jarne
|
| 6.7
Jarne Steuckers @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/20 (85%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
- Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
- Sleutelpasses: 1
Bibout Aaron
|
| 6.4
Aaron Bibout @ Dinamo Zagreb - KRC Genk6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/10 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|10
|
- Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
- Schoten op doel: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Doucouré Emile
Van Crombrugge Hendrik
Sor Yira Collins
Medina Yaimar
Bangoura Ibrahima Sory
Sattlberger Nikolas
Nkuba Ken
Mirisola Robin
Adedeji-Sternberg Noah
Palacios Adrian
Erabi Jusef
