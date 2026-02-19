Datum: 19/02/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/32 Finales
Stadion: Stadion Maksimir

LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?

KRC Genk gaat in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers houdt Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning lijkt te willen gaan. Wat levert het op? Volg het duel bij ons LIVE en op de voet!

54
 En daar is de thuisploeg opnieuw. De voorzet vanop links, niemand die echt zijn voet of hoofd tegen de bal kan krijgen.
51
 Mager begin van de tweede helft voorlopig. Speculeert Genk op de 1-2?
48
 Dinamo Zagreb probeert de bakens te verzetten, maar tot een kans leidt dat nog niet.
46
 De bal rolt opnieuw in Zagreb!
45+20
 Geen extra minuut, meteen rusten!


Scheidsrechter 		Rust


44

Goal 		Doelpunt van Dion Drena Beljo (Fran Topic)
44
 Ze wandelen er nog een keertje doorheen. De voorzet en Beljo kon de 1-2 op het bord zetten van heel dichtbij. We hebben opnieuw een wedstrijd.
43
 Heymans heeft de 0-3 aan de voet, maar laat het liggen!
41
 Nog eens een voorzet van Hoxha, maar ook dat levert weinig op.
38
 We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we nog voor de pauze?
35
  Gele kaart voor Dion Drena Beljo
35
 Beljo gaat op de bon en zo is hij er niet bij in de terugmatch. Alleen maar goed nieuws tot dusver.
33
 Dinamo Zagreb komt iets beter in de wedstrijd, maar veel zoden brengt het niet aan de dijk.
30
 Hoxha mag op wandel en legt af, maar Genk komt met de schrik vrij!
27
 Het tempo is toch een beetje gezakt na de 0-2. Genk speelt in een zetel, met Karetsas in de bestuurderszetel.
24
 Dinamo Zagreb laat voorlopig weinig zien. Genk heer en meester.
21

Goal 		Doelpunt van Zakaria El Ouahdi
21
 Karetsas opent op heerlijke wijze op Bibout. Hij legt voor en uiteindelijk is het El Ouahdi die er makkelijk 0-2 van kan maken. De pijnpunten liggen helemaal bloot.
18
 Hoxka met een schot, afgeblokt!
16
 Kwartier ver. De thuisploeg zal nu toch moeten gaan komen!
15

Goal 		Doelpunt van Bryan Heynen (Konstantinos Karetsas)
14
 Corner voor Genk! Vlam! Heynen kopt Genk op voorsprong in Zagreb!
11
 Plots een omschakeling voor Genk. Karetsas krijgt de bal net niet tot bij Heymans! Daar zat zoveel meer in.
9
 Beljo roert zich een eerste keer, maar Smets blokt af.
7
 Dinamo Zagreb laat Genk toch wel de bal bij momenten. Het wordt een schaakspel.
4
 KRC Genk meteen met het balbezit, Dinamo Zagreb met hoge druk op de bal.
1
 Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0
1
 De bal rolt in Zagreb!

Vooraf
KRC Genk gaat in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers houdt Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning lijkt te willen gaan.

Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Livaković Dominik 6.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Perez Vinlöf Matteo 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mckenna Scott 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
dominguez Sergi 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
Valincic Moris 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 26/26 (100%)
Mišić Josip 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Hoxha Arbër 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Zajc Miha 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Stojkovic Luka 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
Topic Fran A 7.1  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Drena Beljo Dion  7.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Goda Bruno  
Vidovic Gabriel  
Soldo Marko  
Galesic Niko  
Lisica Mateo  
varela Cardoso  
Theophile Catherine Kévin  
Filipović Ivan  
Bakrar Monsef  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 6.3  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Kayembe Joris 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Smets Matte 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 60/68 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Sadick Aliu Mujaid 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
El Ouahdi Zakaria 7.7  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/24 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Heymans Daan 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Heynen Bryan 7.7  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ito Junya 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Karetsas Konstantinos A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Steuckers Jarne 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
Bibout Aaron 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Doucouré Emile  
Van Crombrugge Hendrik  
Sor Yira Collins  
Medina Yaimar  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Erabi Jusef  
Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-2 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 21:00 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 21:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
