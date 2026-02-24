Datum: 24/02/2026 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: 1/32 Finales (T)
Stadion: Cívitas Metropolitano

LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling!

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid. Een ticket voor de achtste finales staat op het spel. Vetlesen vervangt de geschorste Onyedika, dus niet Lemaréchal. Tresoldi start ook in de basis.

Stand Live
Tijd   81' 58" 
Brandon Morren
76

Goal 		Doelpunt van Alexander Sorloth (Ademola Lookman)
Club Brugge wordt achteraan afgetroefd door de aanval van Atlético, die mooi combineert. Sorloth komt uiteindelijk alleen voor doel en knalt sterk binnen.
70
 Vervangen Koke
Ingevallen Nahuel Molina Lucero
70
 Vervangen Alejandro Baena Rodríguez
Ingevallen Ademola Lookman
70
 Tzolis beweert geraakt te zijn in het strafschopgebied. Wanneer hij op de grond zit krijgt hij nog een bewuste tik van een Atlético-speler. De VAR grijpt niet in.
68
 Club domineert in balbezit op dit moment. Kan het dat ook vertalen naar een doelpunt?
66
 Vervangen Hugo Vetlesen
Ingevallen Mamadou Diakhon
66
 Leko grijpt in. Hij wil nog meer offensieve impulsen zien.
65
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Romeo Vermant
64
 Sabbe knalt op een Madrileen, hoekschop voor Club. Blauw-zwart zoekt de gelijkmaker.
58
 Vervangen Julián Álvarez
Ingevallen Antoine Griezmann
56
 Blauw-zwart ervaart even verstikkende druk van Atlético. Mignolet pikt uiteindelijk een kopbal op.
55
 Atlético brengt beter voetbal dan voor de rust. Club heeft het er niet makkelijk mee.
52
 Tzolis probeert het van ver maar zijn schot is te centraal. Oblak heeft er geen problemen mee.
48

Goal 		Doelpunt van Johnny
Werk aan de winkel voor Club. Johnny Cardoso knalt vanop de rand van het strafschopgebied door een bos van Club-spelers binnen.
46
 De bal rolt opnieuw in Madrid!


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Club kampeert rond het strafschopgebied van Atlético.
44
 Vanaken trapt in de handen van Oblak!
43
 Sorloth jaagt het leer over doel.
40
  Gele kaart voor Joel Ordonez
38
 Ei zo na 1-2!
Ivan Leko springt nét niet uit zijn vel! Vetlesen kopt vanop een meter of drie op Oblak, die Atlético rechthoudt.
36

Goal 		Doelpunt van Joel Ordonez (Brandon Mechele)
Het uitvak ontploft, want daar is de gelijkmaker al! Mechele kopt een hoekschop door en Ordonez staat op de juiste plaats om het leer binnen te werken!
36
 Tweede hoekschop op korte tijd voor Club. Het doet op voetballend vlak zeker niet onder in Madrid.
34
 Club zal wat aangeslagen zijn van het tegendoelpunt. Blauw-zwart was de betere ploeg maar de grote blunder van Mignolet heeft erin gehakt.
31
 Een kopbal van Alvarez gaat naast doel. Club heeft nog tijd genoeg om de scheve situatie recht te zetten.
29
Atlético Madrid - Club Brugge
25
 Atlético heeft het momentum beet en gaat al meteen op zoek naar een tweede treffer.
23

Goal 		Doelpunt van Alexander Sorloth
Ai, ai, Simon Mignolet... Sorloth knalt hard over de grond, recht op de doelman. Mignolet gooit zich voor de bal, maar die botst over hem, in doel. Deze had nooit mogen zitten.
22
 Club Brugge blijft de druk naar voren opvoeren. Atlético heeft het écht moeilijk, maar houdt Club dit vol?
18
 Hier is de eerste grote kans langs de kant van Club! Na mooi combinatiespel knalt Vetlesen op doel, maar een Madrileen staat in de weg en kopt de bal weg.
13
 Hier was de eerste grote kans van de wedstrijd, in het voordeel van Atlético! Een scherpe voorzet over de grond komt tot bij Simeone die de bal naast doel tikt. Mignolet heeft de bal niet en raakt Simeone, nadat die al naast trapte.
10
 Stankovic test de handschoenen Oblak met een bal recht op de doelman.
8
 Baena knalt een volley over het doel! Ook Atlético laat op offensief vlak iets zien.
7
 Club zet goed druk in de openingsfase. Atlético heeft het voorlopig niet gemakkelijk.
4
 Een afgeweken bal val Tresoldi gaat naast! Club met een eerste wapenfeit in Spanje.
1
 De bal rolt in Madrid! Kan Club Brugge voor een stunt zorgen in het Estadio Metropolitano?
1
 Atlético Madrid - Club Brugge: 0-0
Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan A 90' 7.86 -
  • Assists: 1
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/21 (38.1%)
Meer statistieken
Ruggeri Matteo 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 38/48 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 4
Meer statistieken
Hancko Dávid 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 56/60 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pubill Marc 90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 50/53 (94.3%)
Meer statistieken
Llorente Marcos 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Baena Rodríguez Alejandro 70' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Johnny 90' 8.07 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Koke 70' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Simeone Giuliano 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Álvarez Julián 58' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sorloth Alexander ⚽ ⚽ 90' 8.83 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Musso Juan Agustín 0'  
Giménez de Vargas José María 0'  
Mendoza Rodrigo 0'  
Griezmann Antoine 32' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Almada Thiago 0'  
Lenglet Clément 0'  
Molina Lucero Nahuel 20' 6.25 -
Meer statistieken
Vaargas Obed 0'  
Lookman Ademola 20' 6.09 -
Meer statistieken
Le Normand Robin 0'  
Esquivel Salvi 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 5.69 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 52/57 (91.2%)
Meer statistieken
Ordonez Joel  90' 6.92 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 61/69 (88.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 56/61 (91.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 67/70 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 66' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 5.44 -
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 65' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 25' 6.23 -
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 24' 6.32 -
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
