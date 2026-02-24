LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling!

Brandon Morren



76



Doelpunt van Alexander Sorloth (Ademola Lookman)

Club Brugge wordt achteraan afgetroefd door de aanval van Atlético, die mooi combineert. Sorloth komt uiteindelijk alleen voor doel en knalt sterk binnen.



70

Koke

Nahuel Molina Lucero





70

Alejandro Baena Rodríguez

Ademola Lookman





70

Tzolis beweert geraakt te zijn in het strafschopgebied. Wanneer hij op de grond zit krijgt hij nog een bewuste tik van een Atlético-speler. De VAR grijpt niet in.



68

Club domineert in balbezit op dit moment. Kan het dat ook vertalen naar een doelpunt?



66

Hugo Vetlesen

Mamadou Diakhon





66

Leko grijpt in. Hij wil nog meer offensieve impulsen zien.



65

Nicolò Tresoldi

Romeo Vermant





64

Sabbe knalt op een Madrileen, hoekschop voor Club. Blauw-zwart zoekt de gelijkmaker.



58

Julián Álvarez

Antoine Griezmann





56

Blauw-zwart ervaart even verstikkende druk van Atlético. Mignolet pikt uiteindelijk een kopbal op.



55

Atlético brengt beter voetbal dan voor de rust. Club heeft het er niet makkelijk mee.



52

Tzolis probeert het van ver maar zijn schot is te centraal. Oblak heeft er geen problemen mee.



48



Doelpunt van Johnny

Werk aan de winkel voor Club. Johnny Cardoso knalt vanop de rand van het strafschopgebied door een bos van Club-spelers binnen.



46

De bal rolt opnieuw in Madrid!



45+1

Club kampeert rond het strafschopgebied van Atlético.



44

Vanaken trapt in de handen van Oblak!



43

Sorloth jaagt het leer over doel.



40

Gele kaart voor Joel Ordonez





38

Ei zo na 1-2!

Ivan Leko springt nét niet uit zijn vel! Vetlesen kopt vanop een meter of drie op Oblak, die Atlético rechthoudt.



36



Doelpunt van Joel Ordonez (Brandon Mechele)

Het uitvak ontploft, want daar is de gelijkmaker al! Mechele kopt een hoekschop door en Ordonez staat op de juiste plaats om het leer binnen te werken!



36

Tweede hoekschop op korte tijd voor Club. Het doet op voetballend vlak zeker niet onder in Madrid.



34

Club zal wat aangeslagen zijn van het tegendoelpunt. Blauw-zwart was de betere ploeg maar de grote blunder van Mignolet heeft erin gehakt.



31

Een kopbal van Alvarez gaat naast doel. Club heeft nog tijd genoeg om de scheve situatie recht te zetten.



29







25

Atlético heeft het momentum beet en gaat al meteen op zoek naar een tweede treffer.



23



Doelpunt van Alexander Sorloth

Ai, ai, Simon Mignolet... Sorloth knalt hard over de grond, recht op de doelman. Mignolet gooit zich voor de bal, maar die botst over hem, in doel. Deze had nooit mogen zitten.



22

Club Brugge blijft de druk naar voren opvoeren. Atlético heeft het écht moeilijk, maar houdt Club dit vol?



18

Hier is de eerste grote kans langs de kant van Club! Na mooi combinatiespel knalt Vetlesen op doel, maar een Madrileen staat in de weg en kopt de bal weg.



13

Hier was de eerste grote kans van de wedstrijd, in het voordeel van Atlético! Een scherpe voorzet over de grond komt tot bij Simeone die de bal naast doel tikt. Mignolet heeft de bal niet en raakt Simeone, nadat die al naast trapte.



10

Stankovic test de handschoenen Oblak met een bal recht op de doelman.



8

Baena knalt een volley over het doel! Ook Atlético laat op offensief vlak iets zien.



7

Club zet goed druk in de openingsfase. Atlético heeft het voorlopig niet gemakkelijk.



4

Een afgeweken bal val Tresoldi gaat naast! Club met een eerste wapenfeit in Spanje.



1

De bal rolt in Madrid! Kan Club Brugge voor een stunt zorgen in het Estadio Metropolitano?

