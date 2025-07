Dit kan volgens ons dé revelatie van het seizoen worden: middenvelder met zoveel talent dat het er wel uit moet komen

Bij Voetbalkrant.com geloven we dat Noah Adedeji-Sternberg één van dé revelaties van het komende seizoen kan worden. Een jongen die echt alles heeft om door te breken.

De 20-jarige Belg met een jeugdopleiding bij Borussia Mönchengladbach heeft twee seizoenen geleden al zijn eerste minuten bij de A-ploeg gemaakt en liet vorig seizoen al flitsen van zijn enorme talent opmerken.

Technisch mogelijk straffer dan Karetsas

Adedeji-Sternberg beschikt over uitzonderlijke technische kwaliteiten. Hij is tweevoetig, heeft een verfijnde balbehandeling en blinkt uit in creatieve oplossingen onder druk. Op dat vlak is hij misschien zelfs nóg verfijnder dan teamgenoot Konstantinos Karetsas, die vorig jaar wél helemaal doorbrak bij het grote publiek.

Hij moet nu die creativiteit en techniek meer gaan koppelen aan rendement. Maar de progressie die Adedeji-Sternberg de afgelopen maanden toonde, wijst in de richting van een serieuze doorbraak.

Hij kreeg vorig seizoen al zijn kansen van Thorsten Fink en toonde dat hij mee kan op het hoogste niveau. In balbezit is hij moeilijk af te stoppen, en hij blijft ook zonder bal ijverig en gedisciplineerd. Dat maakt hem, ondanks zijn frivole stijl, een betrouwbare pion.

Door de drukke kalender met het Europees voetbal, liggen er dit seizoen veel speelkansen in het verschiet voor de creatieve spelers bij Genk. Adedije-Sternberg lijkt klaar om dat gat op te vullen.

Polyvalent

Dat hij op meerdere posities uit de voeten kan – als flankspeler of als creatieve middenvelder – is een extra troef. Die polyvalentie kan hem helpen om sneller minuten te maken, zeker in een team dat graag rouleert en inzet op jonge spelers.

De concurrentie is groot, maar net die strijd met onder anderen Karetsas, Oyen, Heymans en Sor zou wel eens het beste in Adedeji-Sternberg naar boven kunnen halen. Zijn individuele acties worden almaar dreigender en beslissender. Je voelt dat hij stilaan ontploft.

Wat hem verder siert, is zijn rust in balbezit en zijn spelinzicht. Hij probeert altijd oplossingen vooruit te vinden en durft risico’s nemen. Dat vraagt maturiteit, en daarin is hij de laatste tijd serieus gegroeid. De staf van Genk heeft vertrouwen in hem – nu is het aan hem om dat te belonen.

Op de juiste plaats

Noah past bovendien perfect in het Genk-DNA: Belgisch talent met internationale ervaring, aanvallend ingesteld en bereid om hard te werken. Hij heeft de juiste omgeving om zich verder te ontwikkelen, zowel sportief als mentaal.

Het is aan hem om de laatste stap te zetten richting vaste waarde. De kwaliteiten zijn er, de kansen komen er, en de verwachtingen stijgen. Adedeji-Sternberg heeft alles in huis om zich dit seizoen definitief in de kijker te spelen. Wij zetten alvast een stip naast zijn naam.

Als hij zijn rendement weet op te krikken, kan Genk weleens goud in handen hebben. Want spelers met zijn profiel – technisch verfijnd, creatief én tweevoetig – zijn zeldzaam. Dit moét zijn seizoen worden.