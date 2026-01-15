Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

Donderdag was er een zitting voor het Hof van Beroep in Antwerpen waar ook de zaak van Eddy Snelders werd besproken. De gewezen profvoetballer en analist heeft zich daar zelf ook uitgelaten over de zaak. "Ik ben blij dat ik betrapt ben", klonk het onder meer.

Eddy Snelders werd vorige zomer door de Antwerpse rechtbank schuldig bevonden aan een hele resem feiten, waaronder voyeurisme en exhibitionisme, openbare zedenschennis en enkele aanrandingen. Dat leverde hem vijf jaar cel op. 

Eddy Snelders ging in beroep tegen celstraf

Daarvan waren 42 maanden met uitstel en 18 maanden effectief. Snelders kreeg ook verschillende voorwaarden opgelegd, waaronder een contactverbod met zijn buurvrouw en verplichte begeleiding. Voor enkele van de beschuldigingen, waaronder het bezit van beelden van kindermisbruik, werd Snelders toen vrijgesproken.

Snelders is ondertussen 66 jaar. Na zijn voetbalcarrière, die hem onder meer bij Germinal Ekeren en Lierse bracht, werd de ex-Rode Duivel analist voor radio en televisie. De man ging in beroep tegen de uitspraak en de straf.

Snelders naar de cel zou onverantwoord zijn volgens advocate

Nu is hij voor het Hof van Beroep in Antwerpen verschenen. Snelders wil van de effectieve celstraf af volgens VTM. Dan zou hij niet meer de therapie kunnen volgen die hij nu al twee jaar intensief aan het volgen is.


"Hem naar de gevangenis sturen zou de meest onverantwoorde beslissing zijn", aldus zijn advocate. "Ik ben blij dat ik betrapt ben", nam hij zelf ook het woord volgens Gazet van Antwerpen. Hij zou ook in gesprek willen met zijn slachtoffers. Op 12 februari volgt een uitspraak.

