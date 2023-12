'Topspits' Alderweireld zit nu al aan totaal van bij Tottenham: "Een extra wapen"

Toby Alderweireld is het slot op de deur bij Antwerp. Maar elke keer als The Great Old iets moet forceren vooraan stuurt Mark van Bommel hem de loopgraven in om oorlog te maken. En dat lukt quasi elke keer.

Alderweireld is een man die tijdens zijn carrière wel al wat doelpunten gemaakt heeft. Voor Ajax kwam hij in 186 matchen al aan 15 goals en 12 assists. Bij Tottenham zat hij in 236 matchen aan 9 goals en 5 assists. Intussen heeft hij na zijn goal tegen Westerlo exact dezelfde statistieken na... 75 wedstrijden: 9 goals en 5 assists. Toch wel straf voor een verdediger. “Toby is een extra wapen. Hij is supersterk en voelt waar de bal gaat komen, maar tegelijk moet je de bal er ook krijgen", aldus Mark van Bommel. Antwerp toonde toch weer mentale veerkracht. "Ik blijf het knap vinden dat we na zo veel wedstrijden toch nog de kracht vinden om zo’n situatie dan om te buigen."