Patrick Goots weet het even niet meer: "Heel raar gevoel bij Antwerp"

Royal Antwerp FC speelde 2-2 gelijk tegen Westerlo. Daardoor wordt de druk groot voor het duel met KRC Genk op dinsdag.

Royal Antwerp FC en Westerlo zorgden zaterdag voor het nodige spektakel op de Bosuil, zo zag ook analist Patrick Goots. “Westerlo parkeerde de bus niet en werd daarvoor beloond. Bij Antwerp kreeg ik dan weer een heel raar gevoel. Verliezen in Genk is nu uit den boze”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De reden waarom Antwerp niet won is duidelijk. “Te weinig precisie in de laatste pass. Dat was voor mij het manco van de eerste helft bij Antwerp. Ejuke en Muja zaten niet in de wedstrijd. Janssen en Ekkelenkamp lieten enkele keren de bal van de voet springen in de zestien. Zélfs Vermeeren bezondigde zich aan enkele slordige balcontacten.”

Stassin kon twee keer tegen prikken, nadat Van Bommel tactisch bijstuurde. “Zoals ik na Anderlecht al zei: het zal niet altijd lonen om zo vroeg ultra-offensief te gaan spelen. Zeker niet omdat ook Westerlo met Stassin er een extra spits bijzette. Nadat hij de voorbije weken twee keer in de tribune moest plaatsnemen, pakte hij tegen Antwerp uit met een stevig antwoord.”