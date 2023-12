Mark van Bommel doet opvallende uitspraken over de status van Royal Antwerp FC

Met de dubbel op zak werd het vorige seizoen van Antwerp een absoluut succes. Met Mark van Bommel als grote architect.

Voor Royal Antwerp FC ging het vorig seizoen heel erg snel, misschien zelfs wat te snel voor de club zelf, maar toch kwam de bekerwinst en de landstitel er.

“Wij zijn nog geen topclub”, zegt trainer Mark van Bommel heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Een topclub ben je pas als je elk jaar meedoet voor de landstitel. Zover is Antwerp nog niet.”

De reden is niet zomaar te noemen. “Dat heeft te maken met allerlei dingen. Met de ontwikkeling van de club. Kijk maar eens naar buiten, naar de overzijde…”, wijst hij naar de tribune.

Er zouden ook cashflowproblemen zijn bij The Great Old, iets waar de Nederlander zeker bij stil staat. “Ja. Dat jij die vraag stelt, is om te beginnen niet goed. Wat ik en de kleedkamer moeten doen, is ons focussen op het voetbal. Onverstoorbaar zijn. Daar zijn we goed in.”