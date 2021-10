Daar is de verrassing! Ijzersterk Westerlo knikkert Antwerp uit de beker: 2-1

Westerlo heeft voor de verrassing gezorgd in de 1/16de finales van de Croky Cup. Club-huurling Van Den Keybus zette de Kemphanen met een doelpunt en een assist in de eerste helft op rozen. Na de pauze voerde een te slordig Antwerp het tempo op, maar dichter dan de treffer van Samatta kwamen ze niet.

Brian Priske was vooraf duidelijk: de Croky Cup is een hoofddoel voor de Great Old. Voor Jonas De Roeck en Westerlo was het een aangenaam tussendoortje. Wel, daar was weinig van te merken. Westerlo knokte voor elke morzel Kempische grond, Antwerp had het in het eerste halfuur lastig om onder de Westelse druk uit te voetballen.

Verder dan een kopballetje van Samatta en een knal van De Laet kwam de Great Old in de eerste helft niet. Westerlo speculeerde op de tegenaanval, veel gevaar leverde dat initieel evenmin op. Op het halfuur kwamen de Kemphanen ietwat verrassend op voorsprong: Aangesneden vrije trap Bernat, prima in doel gekopt door Thomas Van Den Keybus. De huurling van Club Brugge troefde Samatta af in het luchtruim.

Westerlo, de fiere leider in 1B, was blij dat het met de voorsprong kon gaan rusten, maar er viel nog een appel uit de kast. Van Langendonck knalde een bal lukraak naar voor. Van Den Keybus ging de verloren bal halen en bracht gepast voor doel, waar Foster keurig de 2-0 in de benedenhoek kon duwen. Matig verdedigen van Antwerp, dat met de rug tegen de muur stond.

Dubbele wissel

Brian Priske liet er geen gras over groeien en bracht na de koffie Vines en topschutter Frey tussen de lijnen. Antwerp voerde meteen het tempo op, Westerlo moest naar adem happen. Het moet gezegd: Westerlo bleef goed vooruit verdedigen. Mocht er nog iemand aan twijfelen: de Kemphanen zouden niet misstaan in 1A. De pas ingevallen Vaesen was halfweg de tweede helft dicht bij de 3-0, maar mikte net over het doel van De Wolf, die nog eens speelgelegenheid kreeg.

De Great Old voetbalde slordig en geraakte maar niet aan uitgespeelde kansen. Tot Ritchie De Laet een kwartier voor tijd op wandel ging. De aanvoerder omspeelde enkele Westerlo-spelers en bediende Benson, die verrassend voor zijn rechterbeen koos. Aan de tweede paal had Samatta de bal maar in doel te leggen.

Een kwartier pompen of verzuipen? Niet echt, want het was Antwerp dat tegen enkele scherpe Westelse counters aanliep. Heel Westerlo schreeuwde om een strafschop na een vermeende overtreding van Seck, maar Vergoote wuifde het protest weg. Aan de overzijde probeerde Benson Van Langendonck te verschalken met een zwabberbal, maar verder kwam Antwerp niet. Ook de ultieme poging van Benson verdween voorlangs. Brian Priske wreef zich in de haren. Het bekeravontuur van zijn Antwerp zit er na negentig minuten alweer op.