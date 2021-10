Lukas Van Eenoo: "Dat was een blijk van respect van Antwerp"

Westerlo maakte indruk tegen Antwerp. De Kemphanen kozen niet voor een dubbele gordel, maar verdedigden -zelfs in de tweede helft- goed vooruit. Aanjager bij Westerlo? Lukas Van Eenoo, de regulator en de hersenen van dit Westerlo.

De 30-jarige West-Vlaming was na afloop moegestreden, maar sprak de pers met een kamerbrede glimlach toe. "Dit was een echte cupmatch. We hebben van begin tot eind gestreden en we waren erg efficiënt. Van Den Keybus kopte die 1-0 echt knap binnen, terwijl die 2-0 op het ideale moment kwam."

"Dat Antwerp hier met veel basisspelers kwam voetballen, is toch een blijk van respect naar ons toe. Zelfs na de aansluitingstreffer deden we het voortreffelijk. We mogen terugblikken op een volwassen wedstrijd."

OHL

Meteen na afloop gaf Van Eenoo aan dat hij hoopte op een confrontatie met Club Brugge. De aanvoerder kreeg zijn zin niet, want het is OHL dat in de volgende ronde op bezoek komt in Het Kuipje. "OHL is favoriet, laat dat zo maar zijn. Wij hebben vandaag getoond dat we tegen dat soort ploegen een kans maken", aldus Van Eenoo.

De komende weken zijn alle blikken opnieuw gericht op de competitie, waar Westerlo ondertussen al zeven punten voorsprong telt op eerste achtervolger Waasland-Beveren. Komende zondag gaan Van Eenoo op bezoek bij Deinze, dat tot dusver onder de verwachtingen bleef in 1B.