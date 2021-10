KV Mechelen pakt zijn momenten en schakelt competitieleider nu al uit in Beker van België

In deze fase van de Beker van België al een heel mooie affiche: KV Mechelen tegen competitieleider Union. Een goede ploeg zou sowieso al sneuvelen in de 1/16 finales en dat is Union geworden. KV Mechelen sloeg op de juiste momenten toe en haalde het met 2-1.

Beide coaches roteerden: bij KVM viel vooral op dat Hairemans en Shved hun kans kregen en bij Union dat Avenatti en niet Undav voorin speelde. Union was het meest dreigend begonnen, maar kon na een kwartier al gaan achtervolgen. Bij een inspeelpass van doelman Pirard ging het mis en uitgerekend het duo Hairemans - Shved reageerde alert. De assist was van de voormalige Antwerp-man, het doelpunt van de Oekraïner.

© photonews

Met die vroege voorsprong had KV Mechelen zijn ideale scenario beet en in tegenstelling tot in de competitiematch tegen Zulte Waregem werd die ook niet meteen prijsgegeven. Het échte doelgevaar bleef langs beide zijden wat achterwege in het tweede deel van de eerste 45 minuten en zo zochten de teams bij 1-0 de kleedkamers op.

Het volgende moment van opwinding kwam er toen Druijf in de sandwich genomen werd door twee Brusselse verdedigers. Scheidsrechter Denil vond het geen strafschop waard. De 2-0 zou er echter toch komen. Nadat Mitoma op de vuisten van Coucke knalde, greep KV Mechelen zijn moment wel. Hairemans schakelde de laatste man uit en verdubbelde beheerst de Mechelse voorsprong.

© photonews

Nadat eerder al een kopbal vanwege de bezoekers op de paal was gestrand, schoot Vanzeir de 2-1 nog wel onder Coucke in doel. Verder dan dat geraakte Union niet meer. Het gaat er al uit in de zestiende finales, KV Mechelen bekert verder.