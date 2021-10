Mazzù verdedigt keuze om te roteren na bekeruitschakeling: "Je moet naar de context kijken"

Geen lang bekeravontuur voor Felice Mazzù en zijn spelers. Wanneer een coach overgaat tot roteren en verliest, is een kritische vraag nooit ver uit de buurt. Zelfs niet wanneer het de coach is van de promovendus die tot ieders verbazing aan de leiding staat in de competitie.

De tegenstander roteerde natuurlijk ook wel. Maar Mazzù bracht met Bager, Sorinola, Paolucci, François, Marcq en Avenatt liefst zes andere namen in zijn elftal. Toch niet wat te veel van het goede? "Er waren een behoorlijk aantal spelers die weinig speelminuten hadden en anderen zaten dan weer aan het maximum aantal speelminuten. Bovendien volgde deze wedstrijd al 3 dagen na de match in Eupen", repliceerde Mazzù.

Hij is er dus van overtuigd dat dit de juiste opstelling was voor dit duel. "Het was niet alleen een keuze om te roteren, maar ook met het oog op het resultaat. Als je niet akkoord bent met mij, wil ik enkel zeggen dat we volgens mij de betere ploeg waren voor het moment dat Mechelen een eerste keer scoort. Een doelpunt verandert één en ander."

Vanaf dan wisten ze bij Union ook wel dat ze e voor een moeilijk opdracht stonden. "We slikken dan nog een tweede doelpunt, maar je moet naar de context kijken en de manier waarop we verloren hebben. Wat ik betreur, is dat we twee doelpunten echt hebben weggegeven. Mechelen heeft het beter afgemaakt dan wij."