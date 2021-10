Kompany stuurt zwaar geschut naar La Louvière en Anderlecht maakt er een doelpuntenfestival van

Anderlecht gaat zonder enig probleem door naar de volgende ronde. RAAL La Louvière bood even tegenstand, maar moest al snel plooien voor Zirkzee en co. Vincent Kompany koos voor een sterke ploeg - zonder jeugdspelers - want de Beker is héél belangrijk. Een prijs zou immers bijzonder welkom zijn...

La Louvière, waar je voor de match op zoek naar de perszaal nog door de spelersgang mag lopen op zoek naar de perszaal. En waar op dat moment een speler van de thuisploeg nog een fikse massage krijgt in de gang. Waar er in allerijl een tent over de beide banken was gespannen. Waar 'The Nighttrain' gemixt met wolvengehuil keihard door de speakers loeide. Waar Tivoli nog eens volliep voor de confrontatie met een topploeg. Voetbalnostalgie quoi!

Geen risico's

Met straten voorsprong de meest sfeervolle bekermatch van Anderlecht die we de laatste tien jaar mochten bijwonen. In die setting trok Vincent Kompany... niet de kaart van de jeugd. Hij liet het geraamte van zijn ploeg staan en gaf Zirkzee, Amuzu, Magallan en Ashimeru een basisplaats. Voor de jonge gasten - Arnstad en Stroeykens - was er zelfs geen plaats op de bank. "Geen risico's", klonk het bij paars-wit.

© photonews

Anderlecht moest er even op wachten, maar had na een halfuur toch met een dubbele voorsprong op het bord gezet. Zirkzee had een mooie actie van Murillo en Amuzu afgerond en Hoedt had een hoekschop binnengekopt. Maar ineens stond de 1-2 op het bord na een denkbeeldige penalty voor La Louvière. Ok, Magallan - die ook al vroeg met rood had geflirt - ging in de fout, maar aan het kopbalduel dat Murillo aanging leek weinig aan. Franco liet het groene legioen echter nog eens juichen.

© photonews

Rustig?

Niet voor lang, want even later zette Refaelov al orde op zaken met de 1-3 na alweer een goeie assist van Murillo. En de 1-4 van Zirkzee viel nog voor de rust na de tweede assist van Gomez. Beide backspelers dus met een dubbel streepje achter hun naam. Rustig avondje voor Anderlecht zo. Alhoewel dat het minder was voor ons en voor u.

De dame die u constant op tv hoorde schreeuwen zat vijf plaatsen van ons verwijderd. En ja, dankzij uw tweets begonnen wij er ook op te letten. Merci daarvoor. In de tweede helft ging de voet van het gaspedaal en Kompany bracht met El Hadj en Raman wat verse vuurkracht. Raman zette al snel de 1-5 op het bord. Refaelov maakte er na een schitterende pass van Zirkzee 1-6 van. En Hoedt scoorde ook zijn tweede op... vrije trap. Doelpuntenfestival!

Het belette de bewuste dame niet om 'Allez les Loouuups' te blijven schreeuwen. Er was sfeer op Tivoli, maar misschien moeten de techniekers van de televisie volgende keer opletten waar ze hun microfoon neerplanten...