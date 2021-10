Zirkzee heeft lesje Kompany héél goed opgepikt: "Je moet laten zien hoe graag je wil spelen"

Joshua Zirkzee scoorde er twee tegen La Louvière en kan weer met wat meer vertrouwen naar de volgende matchen toeleven. De Nederlandse spits weet immers dat hij moet knokken voor elke speelminuut, want de concurrentie speelt ook op hoog niveau.

"Het was een mooi spektakel. De sfeer zat goed en de fans waren fanatiek", knipoogde Zirkzee, die met Bayern München wel grotere confrontaties gewend is geweest. "We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. We hebben ze weinig hoop gegeven en de match vroeg beslist."

Met een openingsgoal van hem en met ook de vierde goal op zijn conto, die RAAL helemaal de benen afsneed. Het deed deugd, want na de slappe kost op Stayen betaalde Zirkzee het gelag. Tegen Beerschot stonden Raman en Kouamé in de spits en die deden het goed.

"Als spits wil je altijd spelen", knikte hij. "Maar in de minuten die je krijgt moet je er staan voor je team. Tegen Beerschot ben ik erin gekomen en heb een assist gegeven. Dat wordt van je verwacht. Ik moet het accepteren als ik maar 20 minuten speel, maar dan moet ik wel alles geven. Het is niet belangrijk wie de match begint. We zijn alle drie gemotiveerd. Kijk maar naar Benni (Raman). Die kwam er vandaag ook met drive in."

Dat wij alle drie strijden, is een pluspunt voor het team

Het lesje van Kompany is al goed doorgedrongen. "Concurrentie maakt je altijd beter. Je moet laten zien hoe graag je wil spelen. Als je de kans krijgt, wil je je van je beste kant laten zien. Dat wij er alle drie voor strijden, is een pluspunt voor het hele team."

Intussen lijken zijn ploegmaats - met name Murillo en Gomez - hem ook steeds beter te vinden. "Als Sergio voorzet, weet ik dat die bal keihard gaat komen en dan moet ik spurten naar de eerste paal. Bij Murillo was het wat anders, dat was meer op instinct."