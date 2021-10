Jeugdproduct Anderlecht genoot wel, ondanks 1-7: "Wel grote ogen getrokken toen ik het blad zag"

Bij La Louvière liepen er ook drie jongens rond die hun jeugdopleiding bij Anderlecht kregen: Mo Soumaré, Gilles Denayer en Nelson Azevedo. Die laatste was wel wat verrast toen hij Anderlecht zag aankomen.

"We waren allemaal wel wat verrast dat Vincent Kompany zijn hele A-ploeg meebracht", lachte Azevedo achteraf. "We trokken grote ogen toen we de opstelling zagen. Het is wel een vorm van respect. Ze sloegen ons hoog aan, maar het verschil was wel enorm."

Azevedo speelde zelf ooit één match voor Anderlecht onder Hein Vanhaezebrouck. Tegen zijn ex-ploeg kon hij zich als diepste man wel moeilijk doorzetten. "Het was moeilijk als aanvaller. In de competitie kan ik wel in die kleine ruimtes kruipen, maar hier waren die er gewoon niet. Al ben ik er wel drie-vier keer in geslaagd om er eentje in de wind te zetten", knipoogde hij.

Het werd een leuk weerzien voor Azevedo. "Voor de match heb ik wat met Amuzu gepraat. Hij zei me om te blijven vechten. Het deed wel deugd om die gezangen van de Anderlecht-supporters te horen. Het bracht mooie herinneringen boven", aldus de man die ooit Youth League speelde met paars-wit.