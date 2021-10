Kompany heel tevreden, maar... "Als ik superkritisch mag zijn: een superatleet met de juiste mentaliteit overkomt dat niet"

Anderlecht won met sprekend gemak van La Louvière. Als je met je quasi sterkste ploeg aantreedt tegen een ploeg van een paar reeksen lager mag dat ook geen verrassing zijn.

Vooraf hoorden we al dat Kompany absoluut geen verrassingen wou. Een nieuwe smet op het blazoen konden ze missen als de pest. "We hebben ons werk gedaan", vond Kompany. "We wisten dat RAAL gevaarlijk kon worden als we hen ruimtes gaven. De attitude was heel belangrijk voor mij. Wat in de tweede helft gebeurde, wilde ik vermijden over 90 minuten."

Anderlecht vierde immers 20-30 minuten de teugels en daarin kon La Louvière zich meer tonen. "Als je ze tijd geeft, kunnen ze tussen de lijnen spelen. Daarom zijn we ook met die ploeg begonnen. De mentaliteit was goed. Ze hebben hun werk gedaan. Maar als ik superkritisch mag zijn: een superatleet met de juiste mentaliteit vermijdt die 20-30 minuten. Bij die jongens gebeurt dat niet."