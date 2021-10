Manier waarop even van geen tel voor Wouter Vrancken: "In de beker telt één ding en dat is de kwalificatie"

Wouter Vrancken staat met KV Mechelen in de achtste finales van de Beker van België. De kwalificatie kwam er niet zonder slag of stoot. Hoewel hij er niet ontevreden over was, lag Vrancken sowieso in deze wedstrijd niet wakker van de manier waarop.

"In de beker telt één ding en dat is de kwalificatie", weet de coach die KV Mechelen in 2019 naar bekerwinst loodste. "In de vorige jaren was het in de eerste ronden altijd harken. We hebben nu wel verdiend gewonnen. We hebben onszelf nog in moeilijkheden gebracht door een domme actie, waarbij we veel beter konden doen."

Mechelen hield in een spannende slotfase wel stand en sleepte de overwinning over de streep. "We hebben een aantal jongens ingebracht die minuten nodig hadden. Als je dan kan afsluiten met kwalificatie, is dat zeer positief." In principe was Yannick Thoelen ook bij de jongens die nog eens hun kans zouden krijgen. De doelman had de pech om zich een dag voor de match te blesseren.

© photonews

Op de kwalificatie mogen ze in Mechelen best trots zijn, want deze werd niet behaald tegen zomaar eender welke tegenstander: de leider in de competitie werd geklopt. "Het voordeel van een wedstrijd tegen Union is dat je je spelers niet extra moet motiveren. Je kent het verhaal wanneer je tegen een ploeg uit de lagere reeksen uitkomt: je hebt niets te winnen en alles te verliezen. Dat is een gevaarlijk spel."

Deze bekermatch werd dus aangevat met een heel ander gegeven. "Union is bezig aan een ongelooflijk seizoen en voetbalt op een heel positieve manier. Dan moet je daar klaar voor zijn in het hoofd", verduidelijkt Vrancken.