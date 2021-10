Ook vervanger van Walsh laat zien dat hij er staat bij KV Mechelen: "Wel sjiek om voor zo'n publiek te spelen"

Enkele back-ups van titularissen kregen bij KV Mechelen hun kans in de beker. In plaats van Walsh speelde Iebe Swers bijvoorbeeld op de rechtsachter. Een belangrijke test. Net als de andere jongens die in het elftal kwamen, is Swers er best goed uitgekomen.

Nadat hij al in actie kwam uit bij Gent en Beerschot, stond Swers nu voor het eerst aan de aftrap in een thuiswedstrijd. "Dat was fijn, dat is iets waar ik naar uitgekeken heb. Het is iets anders dan wat ik gewend ben uit het verleden. Het is wel sjiek om voor zo'n publiek te spelen."

Swers hield Sorinola behoorlijk uit de wedstrijd. In het laatste halfuur moest hij dan nog aan de bak tegen Mitoma, de man van de hattrick tegen Seraing. "Ik had al een gele kaart, het was dus extra voorzichtig zijn. Al bij al is het wel gelukt." Swers stond naast verdedigers die wel gewoon zijn om samen te spelen. "We doen vaak trainingen op automatismen. Op dat vlak ging het wel goed."

De 24-jarige Limburger is niet de enige die een verdienstelijke indruk naliet, dat deden eigenlijk alle andere namen die in het elftal kwamen. "We hebben een grote, goede kern. De trainer kan beroep doen op iedereen. Dat is wel een sterkte: als er eens iemand geschorst of geblesseerd raakt, staat er normaal gezien iemand klaar die kan overnemen."

Dat lijkt op een luxesituatie, terwijl het er in het begin van het seizoen toch even somber uitzag bij KV Mechelen. "We hebben een goeie groep. We zijn sterker uit die moeilijke periode gekomen die we in het begin kenden. Op training geeft iedereen zich honderd procent en dan zie je ook in de match dat iedereen er vol voor gaat. Dat uit zich in de mooie resultaten van de afgelopen weken."