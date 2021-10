Club Brugge wint eenvoudig van 10 Deinze-spelers en viert comebackdoelpunten van 'Joske' en Dost

Club Brugge heeft zich eenvoudig geplaatst voor de 1/8e finale van de Croky Cup. In het eigen Jan Breydel werd er met 3-0 gewonnen van Deinze.

Meteen rood voor Deinze

Clement koos om te roteren en dat begon achterin want Lammens verving Mignolet in doel. Verder kregen ook Mechele, Sandra, Mbamba, Izquierdo, Dost en Sowah (opnieuw) een kans om zich te bewijzen. Wim De Decker koos bij Deinze voor elf spelers die wel meer in de basis staan.

Club begon logischerwijs als sterkste aan de partij maar kon in het openingskwartier geen grote kansen bij elkaar voetballen. Dat veranderde wanneer Djihad Bizimana in de 17e minuut een rood karton onder zijn neus geduwd kreeg. De middenvelder ging door op de enkel van Mata, scheidsrechter De Cremer twijfelde niet.

Sterke doelman

De fase erna stapelde de landskampioen de kansen op. Maar Izquierdo, Sowah, Sandra en Dost strandden allemaal op een uitstekend keepende Tom Vandenberghe die zich aan het ontpoppen was tot een ware bekerheld bij Deinze.

Met 11 man was de opdracht voor Deinze al moeilijk genoeg, met 10 leek het onmogelijk te zullen worden. Toch vielen er twee pogingen van de bezoekers te melden in de eerste helft. Challouk probeerde het op een niet onaardige manier van heel ver. Lammens was geklopt maar de bal ging toch nog een meter naast. Verder ging De Belder voor een schot, ook niet tussen de palen.

Ban dan toch gebroken

De vraag of Deinze het lang zou volhouden in de tweede helft was nog niet goed en wel uitgesproken en de bal lag in het mandje. Izquierdo stond op de goede plek om zijn eerste doelpunt sinds zijn comeback te maken na een voorzet van Clinton Mata.

Voor Bas Dost leek het bijna niet te zullen lukken om het vertrouwen op te krikken maar een kwartier voor tijd kon hij dan toch zijn doelpuntje scoren. Opnieuw was het Clinton Mata die de goede voorzet aanleverde, Dost trapte in doel. Met die goal ging heel wat ontlading gepaard, Dost nam de bal uit het net en trapte het leer hoog de lucht in.

© photonews

Twee minuten later leek de ban gebroken voor Dost, als een echte sluipschutter zette de Nederlander zijn voet tegen een voorzet/schot van Rits om meteen zijn tweede van de avond te maken. Nog eens twee minuten later mocht Wesley de Nederlander komen vervangen.

Ook onder andere Lang en Vanaken mochten nog enkele minuten gretig voetballen. Ze waren alle drie dicht bij een doelpunt maar Deinze-doelman Vandenberghe bleef zich puik weren. BIj Lang was het de lijnrechter die met de vlag zwaaide die een doelpun voorkwam.

Voor Deinze geen stunt zoals in 2018 dus, de 1B'er keert met lege handen terug naar huis. Club Brugge trakteert zich op nog een extra wedstrijd dit seizoen.