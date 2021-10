De Decker na bekerverlies tegen Club: "Gezien wat ons nog te doen staat om op het hoogste niveau te geraken"

Wim De Decker had niet echt verwacht dat hij iets kon rapen met Deinze tegen Club Brugge, maar toch bekloeg hij zich achteraf over het verloop van de match.

De Decker zocht wel het positieve. "Verliezen is altijd een ontgoocheling. We hebben goed stand gehouden gedurende één helft. Het doel was natuurlijk om zo lang mogelijk de 0-0 op het bord te houden, zeker na de uitsluiting die het voor ons nog een stuk moeilijker maakte. Dat is het keerpunt in de match. Spijtig dat we daarna zo snel dat doelpunt incasseren in de tweede helft. We hebben nu kunnen zien wat ons nog te doen staat om op het hoogste niveau te geraken", aldus de Decker.

En die weg is wel nog lang, want momenteel staat Westerlo alleen aan kop in 1B. Maar ze kunnen de waardeverhoudingen bloot leggen, want de Kempenaren zijn dit weekend hun tegenstander.