Bas Dost geniet van basisplaats én scoort: "Bankzitten is niet leuk"

Tussen heel wat youngsters liep ook Bas Dost (32) zich de ziel uit zijn lijf tegen Deinze. De ervaren Nederlander kreeg nog eens een basisplaats van Philippe Clement en bedankte prompt met twee doelpunten.

Zijn laatste basisplaats dateerde alweer van 1 augustus. In Union werd Dost tijdens de rust in de kleedkamers gehouden, waarna de Nederlander uit beeld verdween.

Woensdag liet Dost zich opmerken met twee doelpunten. "Dit voelt toch wel heel lekker, want het was lang geleden dat ik nog had gescoord. Het hadden er ook nog meer moeten zijn, maar ik moet complimenten geven aan de doelman van Deinze. Hij deed enkele fantastische saves."

"Dat ik nog eens aan een wedstrijd mocht beginnen, deed deugd. Op de bank zitten is niet leuk... Maar ik ben een profvoetballer, dus deed ik vandaag mijn uiterste best. Ik keek enorm uit naar deze kans en heb ervan genoten", besluit de achttienvoudige Nederlandse international.