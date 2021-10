Uitgerekend 'Joske' Izquierdo breekt de ban tegen Deinze: "We hebben bijna twee maanden voorsprong met hem"

De kamerbrede glimlach is helemaal terug. Voormalig Gouden Schoen José Izquierdo begon in de basis in het bekerduel tegen Deinze (3-0) en was meteen goed voor zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer in het tussenseizoen.

Club-coach Philippe Clement was na afloop dan ook erg blij voor zijn Colombiaanse poulain. "We hadden gedacht om Jos pas veel later op dit niveau te krijgen. We hebben eigenlijk bijna twee maanden voorsprong. Al blijven we het week per week gekeken, want zijn lichaam heeft dit soort belasting al twee jaar niet meer gekend. Hij is blij dat hij bij Club Brugge de kans kreeg om opnieuw voetballer te worden, want daar waren enkele maanden geleden nog heel wat twijfels rond. Nu zit hij aan 60 procent van zijn kunnen", aldus Clement.

Ook Izquierdo zelf genoot met volle teugen van de bekerwedstrijd. Hij is nog steeds een van dé publiekslievelingen in het Jan Breydelstadion. "Pff, het was lang geleden dat ik nog zo veel minuten heb gespeeld, maar het gaat wel. Door al die blessures is mijn visie op het leven veranderd: wat er gebeurt, moet je aanvaarden. Ik heb enorm genoten van deze match, van dit doelpunt heb ik zo lang gedroomd", klonk de Colombiaan filosofisch.