Björn Engels hard voor zichzelf en ploegmaats: "Als ploeg hebben we gefaald"

De teleurstelling na de bekeruitschakeling was immens bij de Great Old. De Antwerp-spelers hadden weinig trek om de vragen van de pers te beantwoorden na afloop, maar de aangeslagen Björn Engels nam toch zijn verantwoordelijkheid. "Als ploeg hebben we gefaald", was zijn harde conclusie.

De 27-jarige centrale verdediger gaf meteen duidelijk aan dat de nederlaag niet te wijten was aan onderschatting. "Daar kan geen sprake van zijn. Ze staan los op kop in 1B en zullen wellicht promoveren...", aldus Engels, die in de slotfase naar de kant werd gehaald voor Seck. "Het was langs onze kant gewoon niet goed genoeg, op alle vlakken. Als ploeg hebben we gefaald vanavond", stelde Engels duidelijk. "Ons enige geluk is dat we zondag alweer een nieuwe match hebben om dit door te spoelen." Zondag gaat Antwerp, dat momenteel vier punten achterstand telt op koploper Union, op bezoek bij Cercle Brugge.