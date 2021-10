Jonas De Roeck stunt met Westerlo tegen Antwerp: "We waren onder de indruk in de openingsfase"

Geen euforie bij Westerlo-coach Jonas De Roeck na de zege tegen Antwerp. De Roeck was tevreden met wat zijn ploeg op de mat bracht, maar de blik ging al snel naar de volgende match. Westerlo heeft maar één doel: promotie naar 1A.

In het eerste halfuur was het Antwerp dat het heft in handen nam. Westerlo had het lastig, zonder weliswaar grote kansen weg te geven. "We wisten dat ze me veel power gingen beginnen. Tegen onze natuur in moesten we veel achter de bal lopen. Ik vond dat mijn spelers in de openingsfase onder de indruk waren, ze durfden niet voetballen", aldus De Roeck.

"Die 1-0 na een stilstaande fase kwam op het gepaste moment. We trainen daar enorm veel op, dus dan is het leuk dat dat zijn vruchten afwerpt. Daarna vonden we beter de ruimtes, waardoor de kwaliteiten van mijn jongens beter tot hun recht kwamen. Ik moet mijn jongens feliciteren, want dit heeft heel veel krachten gekost. We stonden heel goed in balverlies en hebben bij hen de juiste mensen aan de bal gelaten. Na die aansluitingstreffer weet je dat de druk gaat toenemen. Het was nog even pompen of verzuipen", beseft De Roeck, die als speler nog uitkwam voor Antwerp.

Westerlo zet zijn bekeravontuur verder tegen OHL. De tegenstander was voor Jonas De Roeck van ondergeschikt belang. "Voor mij was het belangrijk om thuis te spelen. Ik ben blij voor mijn groep dat ze zich nog eens kunnen tonen op dit toneel. OHL een haalbare kaart? Het lijkt me logisch dat zij favoriet zullen zijn. Wij gaan die wedstrijd opnieuw goed voorbereiden en er alles aan doen om door te gaan in het toernooi."