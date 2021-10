Club-huurling man van de match in Westerlo-Antwerp: "Wij zijn gewoon een heel goede ploeg"

Met een doelpunt en een assist had Thomas Van den Keybus een groot aandeel in de Westelse stunt tegen Antwerp. De 20-jarige centrale middenvelder werd dan ook verkozen als Man van de Match.

De huurling van Club Brugge mocht terugblikken op een ijzersterke wedstrijd aan de zijde van Lukas Van Eenoo. Op het halfuur troefde Van den Keybus Antwerp-spits Samatta af in het luchtruim om vervolgens de bal in het dak van het doel te koppen. Op slag van rust ging de youngster achter een verloren gewaande bal aan. Hij behield het overzicht en schotelde Foster de 2-0 voor.

"Dit is ontzettend mooi voor heel Westerlo", vertelde Thomas Van den Keybus na afloop. "We stonden vandaag heel goed, heel compact ook. En we hebben een paar keer gevaarlijk kunnen uitbreken."

Westerlo overvleugelde Antwerp in veel facetten van het spel en won al bij al verdiend van de topclub. "Wij zijn dan ook gewoon een heel goede ploeg", haalde Van den Keybus de schouders op. "We weten dat we kunnen rekenen op elkaar, we gaan voor elkaar door het vuur. Dat is onze grootste kracht."