Brian Priske zoekt geen excuses na bekeruitschakeling: "Westerlo won verdiend, wij waren te weinig gevaarlijk"

Het bekeravontuur van Antwerp zit er na negentig minuten alweer op. De ploeg van Brian Priske had het eens te meer moeilijk om kansen te creëren en botste op een heel sterk en gretig Westerlo.

"We kwamen hier om te winnen, zoals we dat in elke competitie doen. Het is een enorme teleurstelling om meteen uitgeschakeld te worden", gaf Brian Priske toe.

"Westerlo heeft verdiend gewonnen. Ik weet niet of ze de beste ploeg waren, maar ze hebben de meeste kansen gehad en ontzettend hard geknokt. We wisten dat ze heel veel kwaliteiten voorin hadden, en dat hebben ze bewezen. Ik vond ons tussen de twee zestien meters best goed spelen. Maar we konden te weinig voor gevaar zorgen, niet enkel vandaag trouwens. We krijgen die bal maar niet in de zestien meter van de tegenstander, dat moet veel beter."

Druk

En zo strijdt Antwerp eind oktober nog maar op twee fronten. "Of de druk nu zal toenemen? Dat denk ik niet, die kan niet hoger zijn. Bij Antwerp moet je altijd winnen. We moeten onze verontschuldigingen aanbieden bij al die mensen die ons vanavond zijn komen steunen", besluit de Deense T1 van Antwerp.