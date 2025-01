Doumbia in extremis! Antwerp knokt zich voorbij Westerlo maar niet zonder bloed, zweet en tranen

Antwerp heeft nog eens een competitiewedstrijd kunnen winnen in eigen huis. Tegen Westerlo kwam de Great Old 1-0 voor maar ook 1-2 achter. Uiteindelijk maakte Doumbia er vanop de stip 3-2 van.

Parel Janssen

Na de wedstrijden op Beerschot en Anderlecht waarbij Antwerp tweemaal kloeg over de staat van het veld van de tegenstander, kregen ze in het eigen Bosuilstadion weer een mooie grasmat onder hun voeten. "Dan kan dat al geen item worden", vertelde Antwerp-trainer Jonas De Roeck voor de partij.

Beide ploegen hadden na amper 5 minuten al een schot tussen de palen afgevuurd maar Lammens en Jungdal waren goed opgewarmd en lieten zich niet verrassen. Na een kwartier spelen was het dan toch raak voor de thuisploeg. Janssen zocht in de 16 naar ruimte om te trappen met zijn mindere rechtse. Hij vond die ruimte ook en plaatste zijn schot perfect in de verste bovenhoek.

Westerlo op en over Antwerp in één helft

De reactie van Westerlo liet echter niet lang op zich wachten. Na een voorzet van Reynolds kon Lammens eerst nog van dichtbij goed redding brengen maar Bos was goed gevolgd om de rebound aan de tweede paal hard in doel te schuiven.

Alles te herdoen en Westerlo wou graag de druk hoog houden want ze drukten Antwerp helemaal weg, ook dankzij wat onzuiverheden aan de bal bij de thuisploeg. Devine en Yow vonden echter Lammens op hun weg.

De druk bleef aanhouden en werd Antwerp te veel toen Reynolds niet voor de eerste keer in de 16 van Antwerp op dook. Hij wou Van Den Bosch omspelen maar de verdediger tikte Reynols aan. Van Driessche twijfelde niet en wees naar de stip. Yow faalde niet oog in oog met penaltyspecialist Lammens door de bal in het dak van het doel te trappen.

Ander Antwerp in tweede helft

De Roeck moest zijn troepen een stevige pep talk geven tijdens de rust want Westerlo stond verdiend op voorsprong op de Bosuil. De thuisploeg nam het heft in handen en kon dankzij een nieuwe geniale ingeving van Janssen bijna langszij komen. De Nederlander controleerde een hoge bal prachtig in de 16, draaide en trapte maar Jungdal reageerde met een even knappe save.

De save van Jungdal bleek echter uitstel maar geen afstel want op de daaropvolgende corner vond Antwerp het net wel. Ondrejke sneed de bal scherp aan, via Devine belandde de bal tegen de touwen.

Wat volgde was een kortstondige versnelling bij beide ploegen. Devine wou zijn eigen doelpunt teniet doen met een harde knal in de korte hoek, Lammens reageerde net als altijd heel alert. Aan de overkant kon een omschakelmoment van Antwerp niet helemaal benut worden. Uiteindelijk trapte Odoi nog vanop afstand, maar het schot was te zwak.

Doumbia in blessuretijd

Beide ploegen toonden nog wel zin om een derde doelpunt te maken maar kregen de kansen om dat derde doelpunt te maken niet meer bij elkaar gevoetbald. Tot Bayram nogal omstuimig in kwam op Gyrano Kerk in de 16. Van Driessche moest naar de beelden gaan kijken van de VAR en de bal ging op de stip. De jonge Doumbia faalde niet in de blessuretijd en trapte de 3-2 in het dak van het doel.

Antwerp blijft zo meedraaien in de top 4 van het klassement. Anders zagen ze achter hen ploegen zoals Standard plots wel heel dichtbij komen. Voor Westerlo worden de punten stilaan echt wel broodnodig.