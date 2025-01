De VAR geeft de doorslag: Union springt dankzij bizarre strafschopfase opnieuw over Anderlecht naar de derde plaats

Union kan nog altijd zeggen dat het als derde in de rangschikking 'best of the rest' is, na titelkandidaten Genk en Club Brugge. USG het niet onder de markt met OHL, maar was wel als enige ploeg gevaarlijk en scoorde na een VAR-tussenkomst.

Door de overwinning van Anderlecht moest Union de punten thuishouden om weer naar de derde plaats te springen. Dan was een bizarre penaltyfase in de zestien meter van de bezoekers uit Leuven wel mooi meegenomen. Tobe Leysen kwam in de problemen toen David druk kwam zetten. De OHL-keeper leek er mee weg te komen, maar op de beelden was te zien hoe hij David ongelukkig aantrapte.

Dat was genoeg reden voor de VAR om scheidsrechter Verboomen naar het scherm te roepen en die aarzelde dan ook niet meer op penalty te fluiten. David trapte de elfmeter via de paal binnen (1-0). Union dicteerde de wet in de eerste twintig minuten. De redding van Tobe Leysen was nodig bij de uithaal van Ivanovic. Wie dacht dat de Unionisten zo vertrokken waren voor een vlotte partij, kwam bedrogen uit.

Ivanovic niet voorbij Tobe Leysen

OHL groeide immers in de match en dreigde geregeld langs rechts via de bedrijvige Vlietinck. Door een gebrek aan een goede laatste pass bij de Leuvenaars bleef het grote gevaar wel uit. Aan de overkant kwam Ivanovic op aangeven van El Hadj nog wel een keer in de buurt van de 2-0. Tobe Leysen stond op de juiste plaats om met de voet redding te brengen.

Tot daar het doelgevaar voor de pauze. De tweede helft had lange tijd weinig om het lijf. Union hoefde niet zonodig op zoek te gaan naar een volgend doelpunt. Bij OHL leken de goede intenties zonder gevolg steeds meer op onmondigheid en machteloosheid. Sadiki en Van de Perre deden de toeschouwers op de tribunes eindelijk toch nog eens op het puntje van hun stoel zitten.

OHL eindigt met tien

De ene versnelde, de andere kapte zijn laatste tegenstander uit. Van de Perre stuitte vervolgens wel op Tobe Leysen. Het sluitstuk van de bezoekers lag ook bij een kans voor Ivanovic nog eens in de weg. Ondanks die reddingen werd het er voor OHL niet makkelijker op: Kurucay liet zijn been uitzwaaien na een duel met Fuseini. Verboomen interpreteerde het als natrappen en trok rood.

Met een man meer sleepten de spelers van Pocognoli de nipte overwinning over de streep. Dat is voldoende om in de stand opnieuw de derde plek in te nemen. OHL moet hopen dat Westerlo en STVV vanavond ook geen punten pakken.