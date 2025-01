Nieuwe domper voor kapitein van JPL-club: einde seizoen na operatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De afgelopen maanden waren zwaar voor Mathieu Maertens. Helaas moest hij opnieuw geopereerd worden. En zo blijft het een harde dobber voor de ervaren speler van OH Leuven.

Dit seizoen had Mathieu Maertens al twee maanden competitie gemist vanwege een spierblessure. Bij zijn terugkeer voor de eerste wedstrijd van 2025 in de Beker, kreeg hij meteen weer een terugval en miste hij de voorbije twee speeldagen in de competitie.

OH Leuven heeft vanmiddag bevestigd dat hun aanvallende middenvelder last heeft van een hamstringblessure. Hij is ondertussen geopereerd en begint meteen aan zijn revalidatie.

"Mathieu Maertens ondervond last na de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kapitein een scheur heeft in de hamstring pees.

Meerdere maanden out

"Mathieu werd ondertussen succesvol geopereerd en zal enkele maanden moeten revalideren. Veel beterschap, kapi!", aldus OH Leuven op haar webstek.

Zijn afwezigheid wordt geschat op meerdere maanden. Een zware klap voor de Leuvenaar en Chris Coleman, die blij was om zijn aanvoerder terug te hebben. Tijdens de afgelopen drie seizoenen heeft Mathieu Maertens al 36 wedstrijden gemist door blessures. Dit totaal zal dus nog oplopen tot het einde van het huidige seizoen.