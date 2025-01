Héél dure fout... Aarzeling OHL-doelman kostte nederlaag: "Ik vond niet dat de VAR moest ingrijpen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tobe Leysen heeft enkele mooie reddingen gemaakt tegen Union. Maar zijn fout aan het begin van de wedstrijd woog uiteindelijk erg zwaar door.

Sinds iets meer dan een jaar heeft Tobe Leysen zich gevestigd als een van de meest betrouwbare doelmannen van de elite. Opgeleid in Genk, belichaamt hij samen met Koen Casteels, Thibaut Courtois, Nordin Jackers, Gaëtan Coucke, Sinan Bolat of Maarten Vandevoordt de keepersopleiding van Racing Genk onder leiding van Guy Martens.

Maar tegen Union miste hij in die beruchte fase na tien minuten wat inzicht. Ondanks de druk van Promise David, nam de laatste verdedigingslinie van Leuven de tijd om de bal onder controle te krijgen en werd gepakt door de Canadese aanvaller. Hij raakte hem aan toen hij de bal wou wegtrappen. De toegekende strafschop resulteerde in het enige doelpunt van de wedstrijd.

🫵 | Union SG krijgt een strafschop toegekend na contact tussen Tobe Leysen en Promise David. 💢😬 #USGOHL pic.twitter.com/Yvs2UT4rNY — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) 19 januari 2025

Keerpunt van de wedstrijd

"Ik heb er misschien te licht over gedacht. Promise David bereikte me sneller dan ik dacht. Ik raakte hem niet zo hard, ik dacht niet dat een VAR-ingrijpen nodig zou zijn om een penalty te geven. Maar oké, ik accepteer het", reageerde hij.

Vervolgens maakte hij het goed met meerdere klassenredningen in confrontaties voor doel met aanvallers van Union in de tweede helft. Maar de schade was al aangericht.

Met de verschillende resultaten van het weekend staat Leuven als eerste team buiten de degradatiezone: "We zijn het beu om elke week te horen dat we goed spelen en beter verdienen. Maar het loopt vaak mis. Ik hoop dat dit niet te lang zal doorgaan".