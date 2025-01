Om ziek van te worden? Gent schiet zonder Vrancken pas na invalbeurt Kums wakker tegen Charleroi

KAA Gent en Sporting Charleroi mochten speeldag 22 in de Jupiler Pro League openen in de Planet Group Arena. Het duurde voor de Buffalo's een uur en tot onder meer Sven Kums op het veld kwam om wakker te schieten. Meer dan een puntje zou het niet opleveren.

Bij KAA Gent was Wouter Vrancken ziek, waardoor Danijel Milicevic de honneurs op de bank moest waarnemen. Hij koos voor drie nieuwe namen tussen de lijnen: Samoise, Gerkens en Hjulsager. Onder meer Gandelman moest op de bank beginnen na de match in Dender.

In de spits kregen we opnieuw Andri Gudjohnsen, maar die kon andermaal enkel bevestigen dat de Buffalo's dringend een nieuwe spits nodig hebben. Van wat we meer dan een uur van Gent op de mat zagen ten berde brengen zou je ook als supporter ziek worden.

In ziekte en gezondheid

Wouter Vrancken zal vermoedelijk vanuit de zetel een paar keer gevloekt hebben en mogelijk al de zoektocht naar een diepe spits hebben versneld. Enig voordeel? Doordat hij niet in het stadion was, hoefde hij niet te crackerbellen en kon hij het rustig vanuit eigen huis doen.

De soep bij de rust was verrukkelijk te noemen en kon de burger op z'n minst wat verwarmen, want door het voetbal kon dat niet echt gebeuren. Charleroi was vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via een droge knal van Mbenza na balverlies van Watanabe.

Vroege voorsprong Charleroi

Even later kwam doelman Roef meerdere keren goed weg: eerst lobte Heymans op het dak van een leeg doel, na nieuw balverlies werd een bal naast een opnieuw leeg doel gemikt. Een logische voorsprong aan de rust dus voor de Zebra's.

Pas na een aantal wissels op en na het uur kwam er eindelijk een vlam in de pan bij Gent. Dat leverde in eerste instantie vooral druk op, maar na een prima tackle van Samoise en dribbel van Sonko kon kapitein Kums een dik kwartier voor tijd gelijkmaken.

Kums redt puntje

De Buffalo's roken bloed en wilden in een mistige slotfase er graag nog op en over springen. De druk werd echter niet omgezet in een tweede doelpunt, terwijl in de omschakeling ook Charleroi nog een paar keer vervaarlijk dicht bij Davy Roef kwam.

In de slotfase kreeg Petris nog dé kans, maar Roef redde andermaal. Niemand kon echter nog scoren, waardoor de kloof tussen beide ploegen vier punten blijft in de stand en eigenlijk niemand echt iets opschiet.