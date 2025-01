KAA Gent heeft duidelijk dringend versterking nodig: Arnar Vidarsson neemt geen blad voor de mond over wat er moet gebeuren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent is ziek. Doodziek volgens de supporters zelfs. Geen scorende spits (meer), geen aanvoer vanuit het middenveld en zelfs de weinige zekerheden (Watanabe en Roef) beginnen nu al te schutteren. Tijd voor een aantal gerichte versterkingen, toch?

De eerste resultaten van KAA Gent in 2025? Een 0-0 op bezoek bij Dender en een 1-1 thuis tegen Charleroi. Als er gehoopt werd dat de winterbreak voor een vernieuwd elan zou gaan zorgen, kwamen de supporters bedrogen uit.

Versterking nodig

Als er nog supporters zijn natuurlijk ... Tegen Charleroi zat het stadion niet eens voor de helft gevuld. En iedereen wil zo graag en zo snel mogelijk versterking. Hallo, Arnar Vidarsson? Aan de technisch directeur om nu te ageren.

"Onmiddellijk rendement is nu zeer belangrijk. We willen spelers halen die direct hun impact kunnen geven", aldus Arnar Vidarsson op een persconferentie in de Planet Group Arena.

Spelers geen dommeriken

"Het zijn dossiers waarin je tijdig moet zijn en je moet ook het geluk hebben dat de spelers naar jou willen komen. Spelers zijn geen dommeriken tegenwoordig. Ze komen niet zomaar naar Gent omdat we Gent zijn."

"We moeten het juiste verhaal vertellen. Het financiële is één zaak, maar het juiste sportieve verhaal moet ook verteld worden. Dan wordt het financiële misschien iets minder belangrijk. We gaan niet zomaar gelijk welke prijs betalen."