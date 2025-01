Sven Kums blijft kritisch voor KAA Gent en schuwt de harde woorden niet

KAA Gent beleefde allerminst een makkelijke dag tegen Charleroi. Dankzij invaller Sven Kums kon uiteindelijk wel nog een puntje gered worden. De doelpuntenmaker had achteraf wel wat te vertellen over de zaak.

Na de ook al teleurstellende 0-0 in Dender lieten de Buffalo's ook tegen Charleroi heel lang bitter weinig zien. De noodzaak aan een diepe spits en nog wat andere aanvallende versterkingen lijkt heel groot.

Weinig kansen, Kums wijst de weg

Bovendien leek Gent meer dan een uur lang nooit echt een vuist te kunnen maken tegen een niet eens zo denderend of wervelend Charleroi. Invaller Sven Kums kon wel wat vuur in de ploeg brengen en nam zijn team op sleeptouw.

De aanvoerder kon zelf ook de 1-1 maken en was daar blij mee, al had hij natuurlijk ook oog voor de gebreken: "Ik was blij dat ik mocht invallen. Bij mijn doelpunt weet ik dat ik één keer moet controleren want anders wordt hij afgeblokt. Hij gaat mooi binnen. Jammer dat het maar één punt oplevert."

Het schoentje wringt aanvallend

"We maakten het onszelf moeilijk in de eerste helft met dat vroege tegendoelpunt. Onze tweede helft was beter", aldus de kapitein.

"Het moet beter, dat is duidelijk. Het is onvoldoende. We verdedigen best goed, maar we moeten meer kansen afdwingen. Daar wringt het schoentje de laatste tijd."