Absolute sterkhouder van JPL-ploeg lang buiten strijd na horrorbotsing? Coach houdt zijn hart vast

KAA Gent en Charleroi serveerden op vrijdagavond vrij lauwe soep in de Planet Group Arena. Uiteindelijk moesten beide ploegen vrede nemen met een puntje na een 1-1 gelijkspel. In het slot van de wedstrijd was er nog een zware botsing met mogelijk grote gevolgen.

Het was een flinke charge op Daan Heymans van Stefan Mitrovic op vrijdagavond. Beide spelers moesten daarbij uiteindelijk groggy en geblesseerd het veld gaan verlaten. Zware botsing Voor Heymans leek de balans vrij zwaar te gaan worden. De sterkhouder van Charleroi moest worden afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Gent aan de overkant van de snelweg. Heymans was dit seizoen al heel belangrijk voor Charleroi, dat momenteel zevende staat in de stand op vier punten van KAA Gent. Hij is momenteel clubtopschutter en kreeg ook tegen de Buffalo's een paar goede kansen. Voetbalongeluk Die vergat hij deze keer wel af te maken. Toch wil Rik De Mil hem zeker niet kwijt met oog op de komende wedstrijden, maar mogelijk heeft hij een (zware) hersenschudding en zal hij dus wel een aantal weken buiten strijd zijn. "Ik heb Daan na de botsing nog niet gezien, maar ik denk niet dat het goed is. Het was een heel stevig duel, een voetbalongeluk. Ik hoop dat ik goed nieuws ontvang", hield de coach van Charleroi alvast de adem in na de match tegen Gent.